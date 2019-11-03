HABER

"Türkiye'nin çalışmalarını uzaktan değerlendirenlere gerçekleri anlatacağız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 11:53 | Son Güncelleme

Uluslararası Pediatri Kurumu Dış İlişkiler Direktörü Kerem Hasanoğlu: - "Türkiye'nin sivilleri hedef aldığına yönelik propaganda yapılıyor dış basında. Böyle bir şey yapabilecek bir ülke hiç 3,5 milyon mülteciyi yıllardır barındırır mı? Üstelik bunların 2 milyonu çocuk" - "İstanbul'da uluslararası katılımla büyük bir toplantı düzenleyeceğiz. Türkiye'nin yaptığı çalışmaları uzaktan değerlendirenlere ve tüm dünyaya gerçekleri anlatmaya devam edeceğiz"

İSTANBUL (AA) - Dünya Uluslararası Pediatri Kurumu (IPA) Dış İlişkiler Direktörü Kerem Hasanoğlu, dış basında Türkiye' yönelik propaganda yapıldığını belirterek, "Böyle bir şey yapabilecek bir ülke hiç 3,5 milyon mülteciyi yıllardır barındırır mı? Üstelik bunların 2 milyonu çocuk. İstanbul'da uluslararası katılımla büyük bir toplantı düzenleyeceğiz. Türkiye'nin yaptığı çalışmaları uzaktan değerlendirenlere ve tüm dünyaya gerçekleri anlatmaya devam edeceğiz." dedi.

IPA'dan yapılan açıklamaya göre, Kerem Hasanoğlu ev sahipliğinde Mağusa'da 63. Türkiye Milli Pediatri Kongresi düzenlendi. Kongrenin gala gecesinde şarkıcı Hadise sahne aldı.

Hasanoğlu, Hadise'nin 2 yıldır çocuklarla ilgili çalışmalara arka planda destek verdiğini ve dünya çocukları için manevi ablalık yaptığını anlattı.

Barış Pınarı Harekatı'nda Türkiye'ye yönelik kara propaganda yapıldığına değen Hasanoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin sivilleri hedef aldığına yönelik propaganda yapılıyor dış basında. Böyle bir şey yapabilecek bir ülke hiç 3,5 milyon mülteciyi yıllardır barındırır mı? Üstelik bunların 2 milyonu çocuk. Türkiye güvenli bölge oluşturmaya çalışırken böyle bir propagandaya maruz kalıyor. İşte bu yüzden önümüzdeki günlerde İstanbul'da uluslararası katılımla büyük bir toplantı düzenleyeceğiz. Türkiye'nin yaptığı çalışmaları uzaktan değerlendirenlere ve tüm dünyaya gerçekleri anlatmaya devam edeceğiz."

Hadise de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sığınmacılara sahip çıktığını vurgulayarak, "Türkiye, ten rengine, nereden geldiklerine bakmadan onlara kollarını açtı. Bize tepki gösteren ülkeler, bizi takdir etsinler, alkışlasınlar sadece. Bu çocuklar annelerini, babalarını, her şeylerini kaybetmiş çocuklar. Biz ülke olarak onlara anne-baba oluyoruz. Onların geleceğini bir tek Türkiye düşünüyor. İşte bu yüzden ben ülkemle gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

PARTNERAslı Enver'den manidar paylaşımAslı Enver'den manidar paylaşım
Nüfus müdürlüklerine yeni konseptNüfus müdürlüklerine yeni konsept
Niğde’de doğa yürüyüşü için Yeşilburç Vadisi turizme kazandırıldıNiğde’de doğa yürüyüşü için Yeşilburç Vadisi turizme kazandırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dünya Uluslararası Pediatri Kurumu hadise IPA Dış İlişkiler Direktörü Kerem Hasanoğlu

En Çok Okunan Haberler

Türkiye Seçil öğretmen için seferber olmuştu! Bakan'dan açıklama geldi

Türkiye Seçil öğretmen için seferber olmuştu! Bakan'dan açıklama geldi

NATO Genel Sekreteri'nden çarpıcı 'Türkiye' açıklaması

NATO Genel Sekreteri'nden çarpıcı 'Türkiye' açıklaması

Bayern Münih'i rezil ettiler

Bayern Münih'i rezil ettiler

Mucize Doktor'un Ali'si sevgilisiyle el ele görüntülendi

Mucize Doktor'un Ali'si sevgilisiyle el ele görüntülendi

Türk kökenli milletvekiline ölüm tehdidi!

Türk kökenli milletvekiline ölüm tehdidi!

İstanbullular dikkat: Bu yollar kapalı

İstanbullular dikkat: Bu yollar kapalı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek...

Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hastanenin 4'üncü kat penceresinden düşen Muhammed bebek öldü

Muhammed bebekten kahreden haber

19 yaşındaki genç sırtında içi taş dolu çantasıyla ölüme gitti

Acı olay! Sırtında içi taş dolu çantasıyla ölüme gitti

Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de deprem

Afganistan'da patlama: 7 ölü

Ülke şokta! Bombalı saldırı: 7 ölü

İstanbul'da bugün hangi yollar kapalı? (Vodafone 41. İstanbul Maratonu)

İstanbullular dikkat: Bu yollar kapalı

Kendi doğum günü partisinden dönerken hayatını kaybetti

Kendi doğum günü partisinden dönerken hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.