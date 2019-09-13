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"Türkiye'nin çatısı" beyaza büründü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 15:04 | Son Güncelleme

5 bin 137 metre yüksekliğiyle "Türkiye'nin Çatısı" olarak nitelendirilen Ağrı Dağı'nın zirvesi, yağan karla doyumsuz manzaralar oluşturdu - Karabulak köyü sakini Yaşar Solmaz: - "Eylül ayında dağın zirvesini kaplayan ilk kar, bu bölgede bolluk ve bereketin simgesi olarak gösterilir" - Ağrı Dağı Milli Parkı Alan Kılavuzu Cuma Saltık: - "Biz bu görüntülere alıştık. Dünyadan ve Türkiye'den herkesi bu güzellikleri görmeye davet ediyoruz. Gönlümüz, kapımız herkese açık"

Deniz seviyesinden 5 bin 137 metre yüksekliğiyle "Türkiye'nin Çatısı" olarak adlandırılan Ağrı Dağı'nın zirvesi, eylül ayında yağan kar ile beyaza büründü.

Türkülere konu olan Türkiye'nin en yüksek dağı Ağrı Dağı'nın zirvesine mevsimin ilk karı yağdı. 5 bin 137 metre rakımıyla "Türkiye'nin Çatısı" olarak da adlandırılan Ağrı Dağı, zirvesini kaplayan karla doyumsuz manzaralar oluşturarak adeta görsel şölen sundu.

Eylül ayında dağın zirvesinde etkili olan kar yağışı, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde çitçilik ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların da yüzünü güldürdü.

Ağrı Dağı'nın eteklerinde kurulu olan ilçeye bağlı Karabulak köyünde yaşayan Yaşar Solmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ağrı Dağı'nın zirvesini beyaza bürüyen kar yağışının, hayvancılıkla uğraşılan bölgede bereketi de beraberinde getirdiğini söyledi.

-"İlk kar, bu bölgede bolluk ve bereketin simgesi"

Her yıl heyecanla dağın zirvesinde oluşacak beyazlığı görmeyi beklediklerini anlatan Solmaz, şöyle konuştu:

"Eylül ayında dağın zirvesini kaplayan ilk kar, bu bölgede bolluk ve bereketin simgesi olarak gösterilir. Burada hepimiz çitçilik ve hayvancılıkla uğraşıyoruz. Bu sene çok kurak geçti aslında. İnşallah bu karla yağışlar da artacak ve bereket gelecek."

Ağrı Dağı Milli Parkı Alan Kılavuzu Cuma Saltık ise Doğubayazıt'ın, başta Ağrı Dağı olmak üzere bir çok tarihi ve doğal güzelliğe sahip olduğunu belirtti.

Ağrı Dağı'nın yılın her mevsimi ziyaretçileri cezp ettiğini anlatan Saltık, "Doğunun en zengin tarihi ve doğal güzelliklerine sahip Doğubayazıt dendiğinde ilk akla gelen turizmdir. Bu yörede dağların efendisi, dağların kralı şeklinde bilinen Ağrı Dağı, yılın her mevsimi güzel görüntüler oluşturuyor. Gördüğünüz gibi eylülde yağan ilk karla yine Ağrı Dağı'nın zirvesi beyaza büründü. Biz bu görüntülere alıştık. Dünyadan ve Türkiye'den herkesi bu güzellikleri görmeye davet ediyoruz. Gönlümüz, kapımız herkese açık." diye konuştu.

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