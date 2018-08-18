"Türkiye'nin çatısı" çölleşmeden kurtarılacak

HÜSEYİN YILDIZ - Türkiye'nin en kurak alanlarından olan Ağrı Dağı bölgesindeki çölleşme, yapılacak çalışmaların ardından durdurulacak.
Tarım ve Orman Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğünce hazırlanıp Iğdır Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında Türkiye'nin en büyük sel ve erozyon sahalarından olan Ağrı Dağı sahasında erozyon önleme çalışması başlatıldı.
Rüzgar erozyonuyla toprakların taşınmasının engellenmesi için yeşillendirme, sel sularının toprakları taşımasının önüne geçilmesi, dere ıslahlarının yapılması planlanan proje kapsamında yapılacak çalışmalar Aralık ilçesi ile Büyük Ağrı Dağı ve Küçük Ağrı Dağı bölgelerinde yoğunlaştırılacak.
Geçmişte birçok can ve mal kaybının yaşanmasına neden olan rüzgar erozyonu ve sel baskınının önüne geçilmesi adına yürütülen çalışmanın ardından, bölgedeki doğal risklerin kontrol altına alınması hedefleniyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdür Yardımcısı Cafer Orhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışma yapılacak bölgenin Türkiye'nin en kurak alanlarından olduğunu söyledi.
Bölgenin erozyon ve sele müsait yapıda olduğunu belirten Orhan, "Toprak yapısı, topoğrafyası, arazi şartları ve yöredeki yerel halkın yoğun hayvancılık yapması nedeniyle bu bölgede yaşanan bazı sıkıntılar var. Özellikle erozyon ve sel konusunda sıkıntılar yaşanıyor. Geçmişte de can ve mal kayıpları oluşan sıkıntılar yaşadık." dedi.
Riskli bölgelerin tamamında çalışma yürütüleceğinin altını çizen Orhan, "Ağrı Dağı'nın ürettiği özellikle tüflü toprak yapısı sürekli yukarı kısımlarda son zamanlarda yaşanan ani yağışlarla sele dönüşmekte ve bu topraklar aşağıdaki düzlüklere kadar taşınmakta. Biz gerek sel gerekse erozyonu önlemek için entegre bir proje uygulayacağız. Yukarı havzalardaki oyuntularda dere ıslahları, oyuntu tahkimatları ve erozyon kontrol faaliyetleri yapılacak." diye konuştu.
- "Burayı eğitim alanına dönüştürmeyi hedefliyoruz"
Bölgede yapılacak olan çalışmaların ardından bahse konu yerin dünyaya örnek bir alan olacağına dikkati çeken Orhan, şöyle devam etti:
"Bu bölgeyi, özellikle bize benzer komşu ülkelerden İran, Nahçıvan, Azerbaycan ve diğer Orta Asya Türk cumhuriyetlerindeki benzer sıkıntıları yaşayan ülkelere de örnek olması açısından eğitim alanına da dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bu açıdan çalışmalarımız hem bu bölgeye katkı sağlayacak hem de uzmanlık alanımızda diğer ülkelerle yardımlaşmış olacağız."
Orhan, Türkiye'nin sadece kendi toprakları içinde değil, dünyanın birçok bölgesinde çölleşmeyle mücadele ettiğini aktararak, sözlerini şöyle tamamladı:
"Türkiye olarak çölleşmeyle sadece vatan içerisinde değil tüm dünyada mücadele etmek istiyoruz. Bu amaçla başta Afrika, Orta Asya, Kafkasya, Balkanlar olmak üzere çölleşmeyle mücadele çalışmalarımız, uygulamalarımız, ilgili kurumlara eğitimlerimiz var."
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