"Türkiye'nin çatısı" çölleşmeden kurtarılacak

HÜSEYİN YILDIZ - Türkiye'nin en kurak alanlarından olan Ağrı Dağı bölgesindeki çölleşme, yapılacak çalışmaların ardından durdurulacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğünce hazırlanıp Iğdır Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında Türkiye'nin en büyük sel ve erozyon sahalarından olan Ağrı Dağı sahasında erozyon önleme çalışması başlatıldı.

Rüzgar erozyonuyla toprakların taşınmasının engellenmesi için yeşillendirme, sel sularının toprakları taşımasının önüne geçilmesi, dere ıslahlarının yapılması planlanan proje kapsamında yapılacak çalışmalar Aralık ilçesi ile Büyük Ağrı Dağı ve Küçük Ağrı Dağı bölgelerinde yoğunlaştırılacak.

Geçmişte birçok can ve mal kaybının yaşanmasına neden olan rüzgar erozyonu ve sel baskınının önüne geçilmesi adına yürütülen çalışmanın ardından, bölgedeki doğal risklerin kontrol altına alınması hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdür Yardımcısı Cafer Orhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışma yapılacak bölgenin Türkiye'nin en kurak alanlarından olduğunu söyledi.