"Türkiye'nin çatısı" sis bulutuyla büyüledi

"Türkiye'nin çatısı" olarak nitelendirilen Ağrı Dağı'nın zirvesinde sis bulutu oluştu.

Türkiye'nin yanı sıra İran, Ermenistan ve Nahçıvan'dan da görülen Ağrı-Iğdır arasındaki Ağrı Dağı'nın zirvesinde öğleden sonra oluşan sis bulutu kartpostallık manzara ortaya çıkardı.

5 bin 137 metre rakımıyla "Türkiye'nin çatısı" olarak anılan, bir çok efsane ve türküye konu olan Ağrı Dağı'nın zirvesinde görülen sis bulutu, vatandaşların da ilgisini çekti.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Ağrı Dağı'ndaki bu meteorolojik olay, genellikle sonbahar ve ilkbahar mevsimlerinde yağmurlu havanın ardından yaşanıyor.

