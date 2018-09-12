"Türkiye'nin çatısı"na kar yağdı

"Türkiye'nin çatısı" olarak bilinen Ağrı Dağı'na kar yağdı.
Iğdır ile Ağrı arasında yer alan, 5 bin 137 metrelik rakımıyla ülkenin en yüksek dağı olan ve "Türkiye'nin çatısı" şeklinde nitelendirilen Ağrı Dağı'nın yaklaşık 4 bin rakımından zirveye kadar olan bölümü, kar nedeniyle beyaza büründü.
Ağrı Dağı, zirvesini kaplayan kar ve üzerindeki bulutlarla etkileyici görüntüler oluşturdu.
- Bölgede hava mevsim normalleri civarında
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava sabah saatlerinde az bulutlu açık, zamanla parçalı, kuzey ve kuzeydoğu kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Havanın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar kuzeyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gün içinde en yüksek hava sıcaklığının Iğdır'da 30, Ağrı'da 29, Erzincan'da 28, Kars ve Erzurum'da 25, Ardahan'da 22 derece olması öngörülüyor.
Bu hastalık Türkiye'de ilk kez görüldü! Sigortalar poliçe yenilemedi, aile yardım istiyor
Yiğit Bulut görevden alındı! Dikkat çeken değişiklik
'Kocam erken gidecek, bana gel' mesajı başını yaktı! Sevgilisinin kocası yarı çıplak bastı
Kemal Kılıçdaroğlu: Sabaha bırakır giderim!
Otobüs tacizcisi yakalandı! 'İlk başta günahını almayayım dedim ama...'
Reza Zarrab New York'ta suşi yerken görüntülendi
'Bakamam' diye evlatlık verdiği çocuğuyla iş arkadaşı oldu
ABD son yılların en şiddetli kasırgasına hazırlanıyor! Acil durum ilan edildi
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı
Buna yürek dayanmaz! Şehit eşi düğün fotoğraflarını tek başına çektirdi
Burdur'da korkunç iddia: Kızım için 30 bin lira teklif etti, üç kez kaçırıp...
MEB'den 'karma eğitim' açıklaması! Büyük tepki çekmişti
Okuyucu Yorumları 0 yorum