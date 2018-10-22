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"Türkiye'nin Çevresindeki Güvenlik Sınamaları ve İnsani Diplomasisi" konferansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 00:04 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz: - "Bölgesel güvenlik ve istikrarın artırılması ile terörle mücadele, Türkiye'nin dış politikasındaki öncelikleri arasında yer alıyor"

AMMAN (AA) - Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz, Türkiye'nin insani ve stratejik alanda öncü olduğunu ve ekonomik kalkınmaya odaklandığını ifade ederek, "Bölgesel güvenlik ve istikrarın artırılması ile terörle mücadele, Türkiye'nin dış politikasındaki öncelikleri arasında yer alıyor." dedi.

Arap Düşünce Forumu (ATF) tarafından Ürdün'ün başkenti Amman'da "Türkiye'nin Çevresindeki Güvenlik Sınamaları ve İnsani Diplomasisi" konulu konferans düzenlendi.

Karagöz, konferanstaki konuşmasında, bölgesel güvenlik ve istikrara değinerek, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na (UNRWA) katkısına dikkati çekti.

Türkiye'nin insani ve stratejik alanda öncü olduğunu ve ekonomik kalkınmaya odaklandığını ifade eden Karagöz, "Bölgesel güvenlik ve istikrarın artırılması ile terörle mücadele, Türkiye'nin dış politikasındaki öncelikleri arasında yer alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin mültecilere yardım konusundaki çalışmalarına da işaret eden Karagöz, Türkiye'de yaklaşık 3,5 milyon Suriyeli bulunduğunu ve onlar için yaklaşık 33 milyar dolar harcandığını kaydetti.

Karagöz, Türkiye'nin Suriye krizine ilişkin daimi bir siyasi çözüme ulaşılması için çalıştığının altını çizdi.

Terörle mücadele konusuna da değinen Karagöz, Türkiye'nin, PKK başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı yürüttüğü mücadeleyi vurguladı.

Büyükelçi Karagöz konuşmasında ayrıca Ankara'nın Irak ve İran'la ilişkilerinin yanı sıra Filistin meselesindeki tutumunu da ele aldı.

Sivil toplum kuruluşu olan Arap Düşünce Forumu (ATF), özgür bir diyalog platformunda, Arap dünyasındaki mevcut durumu ve problemleri incelemek, geleceği denetlemek, sorunlara çözüm üretmek üzere 1981 yılında kurulmuştu.

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Amman Arap Düşünce Forumu (ATF) mülteciler Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz Ürdün

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