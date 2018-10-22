"Türkiye'nin Çevresindeki Güvenlik Sınamaları ve İnsani Diplomasisi" konferansı

AMMAN (AA) - Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz, Türkiye'nin insani ve stratejik alanda öncü olduğunu ve ekonomik kalkınmaya odaklandığını ifade ederek, "Bölgesel güvenlik ve istikrarın artırılması ile terörle mücadele, Türkiye'nin dış politikasındaki öncelikleri arasında yer alıyor." dedi.

Arap Düşünce Forumu (ATF) tarafından Ürdün'ün başkenti Amman'da "Türkiye'nin Çevresindeki Güvenlik Sınamaları ve İnsani Diplomasisi" konulu konferans düzenlendi.

Karagöz, konferanstaki konuşmasında, bölgesel güvenlik ve istikrara değinerek, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na (UNRWA) katkısına dikkati çekti.

Türkiye'nin insani ve stratejik alanda öncü olduğunu ve ekonomik kalkınmaya odaklandığını ifade eden Karagöz, "Bölgesel güvenlik ve istikrarın artırılması ile terörle mücadele, Türkiye'nin dış politikasındaki öncelikleri arasında yer alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin mültecilere yardım konusundaki çalışmalarına da işaret eden Karagöz, Türkiye'de yaklaşık 3,5 milyon Suriyeli bulunduğunu ve onlar için yaklaşık 33 milyar dolar harcandığını kaydetti.