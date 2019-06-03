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Türkiye'nin Cibuti'de inşa ettiği dostluk barajı tamamlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 12:58 | Son Güncelleme

  Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Cibuti'de inşaası sürdürülen Ambouli Dostluk Barajı'nda mutlu sona ulaşıldı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Cibuti'de inşaası sürdürülen Ambouli Dostluk Barajı'nda mutlu sona ulaşıldı. Cibuti'ye içme suyu temin edecek baraj tamamlandı.
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 3 Mayıs 2014 tarihinde Ankara’da Türkiye ve Cibuti arasında 'Su Alanında İşbirliği Anlaşması' imzalandığı, bu kapsamda Cibuti nüfusunun yüzde 75'inin yaşadığı başkent Cibuti'yi taşkınlardan korumak amacıyla Ambouli Nehri üzerinde baraj yapımı konusunda mutabık kalındığı belirtildi. Bu doğrultuda projelendirilen Ambouli QUEAH (Dostluk) P-17 Barajı'nın inşaası için hibe anlaşmasının iki ülke arasında 24 Temmuz 2016 tarihinde imzalandığı hatırlatılarak "Temelden 71 metre yükseklikte ve 16 milyon avro bedelle inşa edilecek barajın, 24 Nisan 2017 tarihinde de yer teslimi yapılmış, barajın kazı çalışmalarına başlandı" denildi.
Bu çerçevede Türk ve yerel kaynaklı işçilerin çalıştığı barajın gövde dolgusunun tamamlandığı ve inşaatın tamamlandığı belirtilerek, "Barajın su tutarak hizmete başlaması ile bölgedeki insanlara içme ve kullanma suyu temin edilecek. Ayrıca baraj Cibuti nüfusunun yüzde 75’inin yaşadığı Başkent Cibuti’yi de taşkın zararlarından koruyacak" ifadelerine yer verildi.

Haluk KARAASLAN/ANKARA, (DHA)

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Türkiye'nin Cibuti'de inşa ettiği dostluk barajı tamamlandıTürkiye'nin Cibuti'de inşa ettiği dostluk barajı tamamlandı
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