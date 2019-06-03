HABER

Türkiye’nin Cibuti’de inşa ettiği Dostluk Barajı’nda mutlu son

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 10:40 | Son Güncelleme

Türkiye ve Cibuti arasındaki dostluk ilişkilerinin güçlendirilmesi ve işbirliğinin artırılması maksadıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Cibuti’de inşası sürdürülen Ambouli Dostluk Barajı tamamlandı.13 Mayıs 2014 tarihinde Ankara’da Türkiye ve Cibuti arasında “Su Alanında İşbirliği Anlaşması” imzalanmış, anlaşma esas alınarak Cibuti nüfusunun yüzde 75’inin yaşadığı başkent Cibuti’yi taşkınlardan korumak amacıyla Ambouli Nehri üzerinde bir baraj yapımı konusunda mutabık kalınmıştı.

Türkiye’nin Cibuti’de inşa ettiği Dostluk Barajı’nda mutlu son

Türkiye ve Cibuti arasındaki dostluk ilişkilerinin güçlendirilmesi ve işbirliğinin artırılması maksadıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Cibuti’de inşası sürdürülen Ambouli Dostluk Barajı tamamlandı.
13 Mayıs 2014 tarihinde Ankara’da Türkiye ve Cibuti arasında “Su Alanında İşbirliği Anlaşması” imzalanmış, anlaşma esas alınarak Cibuti nüfusunun yüzde 75’inin yaşadığı başkent Cibuti’yi taşkınlardan korumak amacıyla Ambouli Nehri üzerinde bir baraj yapımı konusunda mutabık kalınmıştı. Bu doğrultuda projelendirilen Ambouli QUEAH (Dostluk) P-17 Barajı’nın inşası için hibe anlaşması ise iki ülke arasında 24 Temmuz 2016 tarihinde imzalanmıştı. 71 metre yükseklikte ve 16 milyon euro bedelle inşa edilecek barajın 24 Nisan 2017 tarihinde yer teslimi yapılmış, barajın kazı çalışmalarına başlanmıştı. Bu çerçevede Türk ve yerel işçilerin çalıştığı barajın gövde dolgusu tamamlandı. Barajın su tutarak hizmete başlaması ile bölgedeki insanlara içme ve kullanma suyu temin edilecek. Ayrıca baraj Cibuti nüfusunun yüzde 75’inin yaşadığı başkent Cibuti’yi de taşkın zararlarından koruyacak.

Türkiye’nin Cibuti’de inşa ettiği Dostluk Barajı’nda mutlu son

Türkiye’nin Cibuti’de inşa ettiği Dostluk Barajı’nda mutlu son

Türkiye’nin Cibuti’de inşa ettiği Dostluk Barajı’nda mutlu son

Annesine söylediklerine dayanamamıştı! Acı haber geldi Annesine söylediklerine dayanamamıştı! Acı haber geldi
Hayalleri uğruna mühendisliği bıraktı, madalyalı pastacı olduHayalleri uğruna mühendisliği bıraktı, madalyalı pastacı oldu
Sokak müzisyenleri Diyarbakır'da ilgi odağı olduSokak müzisyenleri Diyarbakır'da ilgi odağı oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ramazan ayının ardından idam edilecekler! Flaş çağrı!

Ramazan ayının ardından idam edilecekler! Flaş çağrı!

'Geceleri uyuyamıyoruz!' Eğer yardım edilmezse...

'Geceleri uyuyamıyoruz!' Eğer yardım edilmezse...

'Dengeden şaşmayın' deyip bikinili fotoğraf paylaştı

'Dengeden şaşmayın' deyip bikinili fotoğraf paylaştı

Bakan Selçuk duyurdu: 50 bin TL’ye kadar destek

Bakan Selçuk duyurdu: 50 bin TL’ye kadar destek

MHP'li başkana sahur vakti pompalı tüfekle saldırdılar!

MHP'li başkana sahur vakti pompalı tüfekle saldırdılar!

Trump'tan çok sert çıkış: Amaç nedir, size ne sağlayacak bu?

Trump'tan çok sert çıkış: Amaç nedir, size ne sağlayacak bu?

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Bayram tatilinin ilk gününde trafik kazaları can aldı

Bayram tatilinin ilk gününde trafik kazaları can aldı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kafa kafaya çarpıştılar! Ölü ve yaralılar var

Kafa kafaya çarpıştılar! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
169 yıldır restore edilmeden ayakta duruyor

Her yıl sadece 15 gün görülebiliyor

İstanbul'da sıra dışı pazartesi! Tatilciler gitti, trafik boş kaldı

İstanbul'da sıra dışı pazartesi!

169 yıldır restore edilmeden ayakta duruyor

169 yıldır restore edilmeden ayakta duruyor

Kapadokya'da keşfedildi! 5 bin yıl öncesine ait

Kapadokya'da keşfedildi! 5 bin yıl öncesine ait

Türkiye'nin ikinci büyüğü! Korkutan uyarı geldi

Türkiye'nin ikinci büyüğü! Korkutan uyarı geldi

Validen trafik denetimi

Bu kez yola Vali çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.