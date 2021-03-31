Türkiye'nin Çin Aşısında Israrına Tepki

Türkiye’de Corona virüsü enfeksiyonlarında yeniden artış kaydedilmesiyle beraber yetkililer yeni kısıtlamaları devreye soktu. Ancak ülkede Corona virüsüne karşı neredeyse tamamen sadece Çin’in geliştirdiği aşıların kullanılması ve bu aşıların dağıtımında yaşanan aksaklıklar tepkilere neden oluyor.
Kimilerine göre, aşı dağıtımındaki gecikmeler Pekin’in gücünü göstermek adına attığı bir adım.
Ülkede şu an 60 yaş ve üstü gruptakilere aşı yapılıyor. Ancak aşı stokları da bitmek üzere.
Amerika’nın Sesi’ne (VOA) konuşan, Xi’an Jiaotong-Liverpool Üniversitesi’nden Ceren Ergenç, Türkiye’nin tamamen Çin aşılarına bağlı olmasına dikkat çekti ve Ankara’nın Dünya Sağlık Örgütü’nü (WHO) öncelikleri arasına koymamadığını öne sürdü. Ergenç’e göre, Çin elindeki gücü kullanarak bir sonraki dağıtımı da erteleyebilir.
Türkiye geçen yıl Kasım ayında, Çin aşısı Sinovac’tan 100 milyon doz almak üzere Çin ile bir anlaşma imzaladı.
Kısa bir süre önce Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şubat’ta dağıtımı planlanan 50 milyon doz aşıyı hala beklediklerini Yi’ye hatırlattı.
Aşıların gecikmesi, Çin’in, Ankara’ya, iadesini istediği Uygurlar’la ilgili olarak baskı yapma çabasının bir parçası olduğu şüphelerini güçlendirdi.
Avrupa’da üretilen aşılara ulaşmanın Türkiye açısından daha rahat ve uygun olduğu görüşünü savunan Marmara Üniversitesi’nden Profesör Çağdaş Üngör, Türkiye’nin geleneksel olarak Çin ile yakın bağları olmadığını, dolayısıyla aşı konusunda Çin’de ısrar edilmesinin dikkat çektiğini söylüyor.
Erdoğan’ın Rus lider Vladimir Putin ile olan yakın ilişkisi göz önünde bulundurulduğunda, akıllara Rusya’nın Sputnik V aşısını neden Türkiye’ye satmadığı sorusu da geliyor.
Bu sorular, Türkiye’de vaka sayılarında artış hızlandıkça daha da büyük tartışmalara neden oluyor.
Bu yeni dalga, hükümetin kısıtlamaları aşamalı olarak gevşetmesinden sonra başladı.
Ülke genelinde partisi için kalabalık kongreler düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan daha da fazla eleştirilerle karşılaştı.
Amerika’nın Sesi’ne (VOA) konuşan n Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı da İstanbul’da şu an salgının daha da kötü bir boyuta ulaştığının, yoğun bakım ünitelerinin doluluk oranının arttığının altını çizdi. Fincancı ayrıca mevcut durumun, sağlık sistemi üzerinde aşırı bir yük oluşturduğu uyarısında bulundu.
Erdoğan kısıtlamaların yeniden devreye sokulacağını söyledi ancak bir taraftan da Türkiye’nin bu yıl önemli bir turizm mevsimine hazırlandığını da dile getirdi.
Corona virüsü enfeksiyonları artıştayken Çin aşılarının gecikmesi ve Türkiye’nin başka aşıyı tercih etmemesi bazı uzmanlara göre tehlikeli ve maliyetli bir kumar oyunu niteliğinde.