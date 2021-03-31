Türkiye'nin Çin Aşısında Israrına Tepki

Türkiye’de Corona virüsü enfeksiyonlarında yeniden artış kaydedilmesiyle beraber yetkililer yeni kısıtlamaları devreye soktu. Ancak ülkede Corona virüsüne karşı neredeyse tamamen sadece Çin’in geliştirdiği aşıların kullanılması ve bu aşıların dağıtımında yaşanan aksaklıklar tepkilere neden oluyor.

Kimilerine göre, aşı dağıtımındaki gecikmeler Pekin’in gücünü göstermek adına attığı bir adım.

Ülkede şu an 60 yaş ve üstü gruptakilere aşı yapılıyor. Ancak aşı stokları da bitmek üzere.

Amerika’nın Sesi’ne (VOA) konuşan, Xi’an Jiaotong-Liverpool Üniversitesi’nden Ceren Ergenç, Türkiye’nin tamamen Çin aşılarına bağlı olmasına dikkat çekti ve Ankara’nın Dünya Sağlık Örgütü’nü (WHO) öncelikleri arasına koymamadığını öne sürdü. Ergenç’e göre, Çin elindeki gücü kullanarak bir sonraki dağıtımı da erteleyebilir.

Türkiye geçen yıl Kasım ayında, Çin aşısı Sinovac’tan 100 milyon doz almak üzere Çin ile bir anlaşma imzaladı.

Kısa bir süre önce Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şubat’ta dağıtımı planlanan 50 milyon doz aşıyı hala beklediklerini Yi’ye hatırlattı.