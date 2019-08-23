Türkiye'nin cinsiyete göre özçekim haritasını çıkardılar

İZMİR (AA) - Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde Türkiye'nin cinsiyete göre özçekim haritasının çıkarılması için yapılan sosyal medya araştırması, erkeklerin kadınlara göre daha çok özçekim paylaştığını ortaya koydu.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre Doç. Dr. Özlem Aşman Alikılıç danışmanlığında yüksek lisansını yapan Şule Baş, tezinde akıllı cep telefonlarıyla popüler hale gelen özçekim konusunu ele aldı.

Türkiye'nin tüm illerinden 25'er özçekim olmak üzere toplam 2 bin 25 fotoğrafın incelendiği araştırmanın sonuçlarına göre illerin 54'ünde erkeklerin sosyal medya hesaplarında daha çok özçekim paylaştığı tespit edildi, kadınların özçekimde önde olduğu il sayısı 26'da kaldı.

Erkekler tarafından paylaşılan özçekimlerin daha çok olduğu illere bakıldığında ilk sırada Bayburt'un, kadınların paylaştığı özçekimlerde de ilk sırada Kocaeli'nin bulunduğu belirlendi.

Balıkesir'de ise kadın ve erkek özçekim sayısının eşit olduğu sonuçlara yansıdı.

Toplam sayıya bakıldığında fotoğrafların bin 173'ünün erkekler, 816'sının kadınlar, 36'sının da ortak hesaplardan paylaşıldığı tespit edildi.