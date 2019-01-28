Türkiye’nin çoban köpekleri Belçika ve tüm dünyaya tanıtılacak

Belçika’daki Türk Anadolu Köpekleri Derneği, Türkiye’nin çoban köpeklerini Belçika ve tüm dünyaya tanıtacak. Belçika Türk Dernekleri Birliği (BTDB) bünyesi altında yer alan Türk Anadolu Köpekleri Derneği (Turkisch Anatolian Dogs-TAD), faaliyetlerine hız verdi. Belçika’da ilk ve tek Türk Anadolu Köpekleri Derneği olduklarını belirten Dernek Başkanı Selahattin Ünal, “Türk çoban köpekleri, dünyadaki tüm önemli köpek federasyonları tarafından tanınmaya başladı. Derneğimizin amacı, Türk çoban köpeklerini başta Belçika üzere tüm dünyaya tanıtmak. Bu amaçla Avrupa Birliği onaylı Alianz Canine Worldwide ve onun Türkiye’de ki temsilcisi Mustafa Helalpara’nın başkanlığını yaptığı AVKIF Federasyonu’nun çatısı altında Yerli Irklar Komisyon Başkanı Akın Tülübaş ve WAD derneği önderliğinde Türk çoban köpeklerinden 5 tanesinin ırk olarak tescillenmesi için saha çalışmaları ve bilimsel çalışmalar yapıldı. 2018 yılında 5 çoban köpeğimiz tescillendi. Türk çoban köpekleri Kangal, Akbaş, Malaklı, Boz ve Karadeniz isimleri ile 5 ırkımız sertifikalarını aldı. Bu yıl İspanya Valencia Marina d’or da 9-10 Mart 2019 tarihinde düzenlenecek dünya şampiyonasında Türkiye’den Türk çoban köpekleri milli takımı 2018 Türkiye şampiyonu köpekler ve Avrupa’dan birçok Türk çoban köpeği meraklısı köpekleri ile yarışmaya katılacak. Ben de WAD Derneği’nin Avrupa temsilcisi olarak TAD derneğim ile birlikte orada olacağım” dedi.

"Türk çoban köpekleri iri yarı, cesur ve güçlüdür"

Selahattin Ünal, “Türk çoban köpekleri iri yarı, cesur ve güçlüdür. Cesur, ancak tehdit sezmediği sürece çok sakin bir köpektir. Hem çok çevik hem de çok dayanıklıdır. Uzun ömürlüdür ve genellikle iyice yaşlanana kadar çalışabilir. Güçlü bir koku alma duyusuna sahiptir. Zorlu doğa koşullarında, tamamen iş görmeye yönelik olarak binlerce yıldır doğal seleksiyonla sürü koruma ve bekçi köpeği olarak evrilmişlerdir. Eşsiz bir koruma içgüdüsüne sahiptirler. Birçok ülkede Türk çoban köpeği ırklarını çiftçiler bilmiyor. Geçtiğimiz yıl Belçika’da ve Hollanda’da sürülere ve çiftliklere kurt saldırıları oldu. Bu basında yer aldı. Fakat basında Romen bir çoban köpeği ırkının kurtlara karşı korunmada en iyi köpekler olduğuna yer verildi. Dernek olarak buna itiraz ettik ve Belçika basınından gazeteciler ile görüştük, televizyon haberlerinde yer aldık. Yabani hayvanlara karşı en iyi sürü koruma köpeklerinin Türk çoban köpekleri olduğunu belirttim. Afrika’da Namibya’da ve bazı başka Afrika ülkelerinde çita koruma programında bile bizim köpeklerimiz kullanılıyor. En son İtalya’da yaşanan kurt saldırılarından sonra İtalyan çiftçiler Türk çoban köpekleri ile tedbirlerini almaya başladılar. Biz bu konuda sesimizi Belçika da hükümete yeterince duyuramadık. Türk çoban köpekleri hakkında Belçika’da seminer ve güzellik yarışmaları düzenleyeceğiz” şeklinde konuştu.

Yakın zamanda Avrupa’daki ilk Türk Çoban Köpekleri jürisi olmak için çalışmalarına devam eden Selahattin Ünal ve arkadaşları Ahmet Ulgar, Mehmet Arslano, Ervasi Özdaş, Mehmet Pirinç tarafından kurulan Türk Anadolu Köpekleri Derneği olarak Türk çoban köpeklerini tanıtmak ve Avrupa’daki çiftçilerimize yardımcı olmak istediklerini ifade etti.