Türkiye’nin coğrafi işaretleri dijital platformda

Farkı ve ünü bulunduğu yöreden kaynaklanan, kalitesi tescil ve denetimle korunan Sürmene bıçağı, Şanlıurfa biberi, Ege inciri gibi Türkiye’nin coğrafi işaretleri dijital platforma taşındı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil işlemi tamamlanan tüm ürünlerin coğrafi işaretlerine yer verilen internet sitesini Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank duyurdu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan İkinci 100 Günlük İcraat Programı’nda yer alan “coğrafi işaret envanterinin dijital ortama aktarılması” kapsamında coğrafi işaret envanterini www.ci.gov.tr internet sitesi ile dijital platforma taşıdı. Konuyla ilgili açıklama yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, “Bakanlık olarak İkinci 100 Günlük İcraat Programı’nda yer alan bir icraatı daha hayata geçirdik. Bu kapsamda ‘Coğrafi İşaret Envanterinin Dijital Platforma Taşınması’ projesini tamamladık ve www.ci.gov.tr adresinde internet sitemiz yayına başladı. Sitede Bakanlığımızın bağlı kuruluşu Türk Patent tarafından tescil işlemleri tamamlanan tüm ürünlerin coğrafi işaretlerine ilişkin envantere yer verildi” ifadelerini kullandı.

Antep baklavası AB’de tescilli

Bakan Varank, Türkiye’nin asırlardır farklı kültür ve medeniyetlere ev sahipliği yaptığını ve bu kapsamda çok sayıda kıymetli yöresel ürüne sahip olduğunu ifade ederek, “Coğrafi işaretler, farkı ve ünü yöresinden kaynaklanan, kalitesi denetimle korunan benzersiz ve özgün ürünlerimizi tescil için veriliyor. Ayrıca bu ürünlerin eş değerlerine göre daha yüksek ihracat değeri olduğu için ekonomik açıdan da katma değer oluşturuyorlar. İhracatımızı geliştirmek için bu ürünlerin yurt dışında tescil edilmesi de büyük önem arz ediyor. Bu çerçevede halen Antep baklavası, Aydın inciri ve Malatya kayısısı AB’de tescilli olup, 14 ürünümüzün tescil işlemleri de sürüyor" dedi.

Son iki senede 198 yeni tescil

Geçmişten miras kalan bu değerleri nesiller boyunca muhafaza etmek ve ekonomik değerlerini mümkün olan en yüksek seviyeye çıkarmak adına bu alanda pek çok çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Varank, şunları kaydetti:

"10 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu bu çalışmaların başında geliyor. Son iki senede 198 yeni tescil gerçekleştirerek coğrafi işaret tescil sayımızı 406’ya çıkardık. Bu ürünlerin tüketiciler açısından farkındalığını arttırmak için AB ülkelerinde de kullanılan yeni bir amblem uygulaması başlattık. 28 Kasım 2018’de Ticaret Bakanlığı ile imzaladığımız protokolle coğrafi işaretlerin piyasa denetimini kuvvetlendirdik.”