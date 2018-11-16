"Türkiye'nin çok güçlü olma mecburiyeti var"

MUĞLA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin çok güçlü olma mecburiyeti olduğunu belirterek, "Türkiye ekonomik olarak çok güçlü olmalı. Teknolojide çok güçlü olmalı. Dünyayla rekabet edebilen markaları, dünyayla rekabet edebilen sektörleri olmalı. Türkiye ayrıca dış politikada çok güçlü olmalı."dedi.

Kurtulmuş, AK Parti İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada, her ilde ilçe başkanlarıyla özel bir toplantı yaparak seçime dönük hazırlıkları gözden geçirdiklerini söyledi.

Muğla'da belediyecilik hizmetleri bakımından fazlaca başarılı olmayan son derece eksikleri bulunan bir yönetimle muhatap olunduğunu aktaran Kurtulmuş, Muğla'nın AK Parti belediye başkanlığı ile kavuşma vaktinin çoktan gelmiş olduğunu, halkın da bunu gördüğünü dile getirdi.

Muğla ve ilçelerinde çok güzel bir yerel yönetim hizmetinin başlayacağı bir dönemin startını 2019 seçimleriyle vermek istediklerini vurgulayan Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Bu vesileyle seçim kampanyasına son derece güçlü şekilde hazırlanarak, iyi motive olarak, en iyi belediye başkan adaylarımızı seçerek hazırlanacağız. ilçelerimizde belediye meclis üyeleri adaylarımızla belediye başkanı arkadaşlarımızın arasından seçerek toplumu en iyi şekilde yansıtan, temsil eden, temsil kabiliyeti olan gücü olan partinin üstüne bir yük değil, partinin yükünü alan arkadaşlarımızla bu seçime inşallah gireceğiz. Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine geçtikten sonraki ilk seçim olan önümüzdeki 31 Mart 2019 seçimlerinde de Türkiye’nin her yerinde Allah'ın izniyle milletimizin desteğiyle en iyi sonuçları alacağımızı ümit ediyoruz. Bu konuda çalışıyoruz, gayret gösteriyoruz. "