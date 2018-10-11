"Türkiye'nin çöküşe ilerlediğini görüyoruz"

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, "Türkiye'nin kademe kademe keyfi bir yönetim anlayışı içerisinde sistemsel ve yapısal bir çöküşe doğru ilerlediğini görüyoruz." dedi.

Uysal, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Meclisin çalışmalarına başladığını anımsatarak, herkesin Türkiye'nin daha demokratikleşmesini istediğini ancak "kuvvetlerin uyumu" diye propagandası yapılan yeni hükümet sisteminde buna uyulmadığını savundu.

Yeni sistemde Meclisin en temel vazifesinin "kendi varlık sebebine sahip çıkmak" olduğunu belirten Uysal, milletin can alıcı meselelerinin Mecliste çözüm bulması için TBMM'nin tüm üyeleri üzerinde büyük mesuliyet olduğunu ifade etti.

"Fabrikasyon üretim yapacak, Kanunların süratle geçirileceği bir yasama öngörülmektedir." diyen Uysal, TBMM'nin daha aktif şekilde hem yasama hem de denetleme faaliyeti yerine getireceği imkanlara kavuşmasını umduklarını bildirdi.

Uysal, şöyle devam etti:

"Ekonomilerin artık en temel girdisinin hukuk ve demokrasi olduğu noktada, bu sistemin her geçen gün sade vatandaştan büyük sermayeye varıncaya kadar ürettiği maliyeti, sivil toplum kuruluşlarıyla beraber hepimizin fert fert görmesi gerekiyor. Türkiye'nin kademe kademe keyfi bir yönetim anlayışı içerisinde sistemsel ve yapısal bir çöküşe doğru ilerlediğini görüyoruz."