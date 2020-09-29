Türkiye'nin Dağlık Karabağ'a paralı asker gönderdiği iddiası

Ermenistan ve Dağlık-Karabağ'daki Ermenistan destekli özerk yönetim, Türkiye'ye Azerbaycan'ı savaş uçakları, helikopterler, insansız hava araçları, asker ve paralı askerlerle desteklemekle suçluyor.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Türkiye'nin Suriye'den çektiği 300 dolayında paralı askeri Dağlık Karabağ'a gönderdiği iddiasında bulundu. Gözlemevi'nin internet sitesinde yer alan iddialarda, "24 Eylül'de güvenilir kaynaklar Gözlemevi'ne (SOHR), Türk hükümetinin, çoğu 'Sultan Murad' ve 'El-Emşad' fraksiyonlarından oluşan Türkiye destekli Suriye gruplarının 300'den fazla savaşçısını kuzeybatıdaki Afrin kantonunun köy ve kasabalarından taşıdığını bildirdi" ifadeleri yer aldı.

Öte yandan Vatikan basın servisi Asianews'de de benzer iddiaların yer aldığı bir haber yer aldı. Habere göre, Türkiye bin 800 dolar maaş verdiği 4 bin dolayında İslamcı milisi Afrin'den Dağlık Karabağ ve Ermenistan'a yönelik saldırılar için üç ay boyunca paralı asker olarak bulunacakları Bakü'ye sevk etti.

Asianews, Sultan Murad Tugayı'nın ses kaydına da ulaştığını ve kayıtta "Suriye'den gelen gönüllüler Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki ön cephede konuşlandırılacak" ifadelerinin yer aldığını öne sürdü. Suriyeli İslamcıların "Orient" adlı televizyon programına atıfta bulunulan haberde, "Savaşçıların şimdi İdlib'de Esad'a karşı savaşmak yerine Ermenistan sınırında konuşlandırılmasının eleştirildiğine" yer verildi.

Türk hükümetinden henüz söz konusu iddialarla ilgili bir açıklama yapılmadı.

AFP,KNA,DW/BÖ,HS

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