"Türkiye'nin dahil edilmediği hiçbir proje gerçekçi değildir"

İki ülkenin karşı karşıya kaldığı sorunları, fırsatları birlikte değerlendirmesi gerektiğine işaret eden Çavuşoğlu, güven artırıcı önlemler konusunda da teknik ve bakan düzeyinde görüşmelerin gerçekleştirileceğini kaydetti.

Sabah yaptıkları toplantıda birçok konuyu ele aldıklarını, öncelikle Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşmeler nezdinde ortaya çıkan pozitif gündeme ilişkin konuları değerlendirdiklerini anlatan Çavuşoğlu, "İki liderin aldığı kararların takibini nasıl yapacağımızı gözden geçirdik." diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, Katrugalos'u ve heyetini hem Türkiye'de hem de kendi memleketi Antalya'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs etrafındaki hidrokarbon rezervlerine ilişkin, "Türkiye'nin dahil edilmediği ya da dışlandığı hiçbir proje gerçekçi değildir. Türkiye'nin uluslararası hukuk çerçevesinde hakları vardır." dedi.

"Türkiye'deki azınlıklar ve Yunanistan'daki Türk azınlığı konularını bir araya gelince ele alıyoruz. Neler yapmamız gerektiğini pozitif atmosferde birlikte değerlendirme fırsatı bulduk. Bir araya gelince Ege konuları, Doğu Akdeniz konuları ve Kıbrıs meselesini ele alıyoruz. Kıbrıs'ta yeni bir müzakerenin başlayabilmesi için kendi aramızda neyi ve nasıl müzakere edeceğimiz konusunda bir mutabakata varmamız gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda hemfikiriz. Gayriresmi istişare toplantılarını yapıyoruz. Bugün de kahvaltıda ele aldık."

İleriki süreçte zor meseleleri de kendi aralarında istişare yoluyla değerlendireceklerinin faydalı olacağını düşündüklerini aktaran Çavuşoğlu, şunları söyledi:

Çeşme ile Atina'nın Lavrion Limanı arasında seferlerin 2 Haziran'da başlayacağını belirten Çavuşoğlu, bunun da memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

İki bakanlık arasında siyasi istişareleri de 12 Nisan'da gerçekleştireceklerini vurgulayan Çavuşoğlu, "İki ülke arasındaki ticareti, yakınlığı, turist sayısını artırmak hedeflerimizden biri. Ekonomik iş birliğini güçlendirme arzusu içindeyiz. Bununla ilgili ulaştırma projelerini hayata geçirmek istiyoruz." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Kıbrıs müzakerelerine ilişkin de "Başkalarının başarısızlığını hazmedecek durumda değiliz. Laf olsun diye müzakereye başlamayalım. Sonuç odaklı olsun, ucu açık olmasın, çerçevesini önceden belirleyelim. Önümüzdeki müzakerede her iki tarafın kabul edebileceği bir çözüm olsun istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu toplantıları devam ettirme konusunda da hemfikir olduklarını vurgulayan Çavuşoğlu, Türkiye'deki seçimlerin ardından ilk fırsatta Yunanistan'a gideceğini açıkladı.

Doğu Akdeniz ve Kıbrıs etrafındaki hidrokarbon rezervlerine ilişkin de açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye'nin dahil edilmediği ya da dışlandığı hiçbir proje gerçekçi değildir. Türkiye'nin uluslararası hukuk çerçevesinde hakları vardır. Türkiye'yi dışlayarak bir yere varılamayacağının bilinmesi gerekir." diye konuştu.

Çavuşoğlu, bugünkü gerek baş başa gerekse heyetler arası görüşmelerin son derece başarılı geçtiğini bildirdi.

(Sürecek)

