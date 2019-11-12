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Türkiye’nin Danimarka’ya Gönderdiği IŞİD Üyesi Tutuklandı 

12.11.2019 21:10 | Son Güncelleme

Danimarka Savcısı Sidsel Klixbull, Ahmed Salim El Hac adlı IŞİD üyesinin Danimarka terör yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltında tutulduğunu söyledi  

Türkiye’nin Danimarka’ya Gönderdiği IŞİD Üyesi Tutuklandı 

Türkiye’nin sınırdışı ettiği IŞİD üyesi, vatandaşı olduğu Danimarka’da çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Danimarkalı yabancı savaşçı yargılama öncesi 27 gün gözaltında tutulacak.

Türkiye yakalanan IŞİD mensuplarını vatandaşı oldukları ülkelere iade sürecini başlatmıştı. Bu kapsamda Danimarkalı bir IŞİD üyesi Pazartesi günü sınırdışı edilmişti. IŞİD mensubu Kopenhag Havaalanı’na varmasının ardından Danimarka makamlarınca gözaltına alındı.

Danimarka Savcısı Sidsel Klixbull, Ahmed Salim El Hac adlı IŞİD üyesinin Danimarka terör yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltında tutulduğunu söyledi. Ahmed Salim El Hac ise hakkındaki suçlamaları reddediyor.

Kopenhag polisine göre Danimarka 2017 yılında El Hac’ın iadesini istedi ancak sonuç alamadı. Danimarkalı yetkililer El Hac’ın Türkiye’de suçlu bulunduğunu ve IŞİD’e katılma suçundan dört yıl hapis cezasına mahkum edildiğini belirtti.

Türkiye’nin sınırdışı etmesinin ardından Danimarka’da tutuklanan IŞİD üyesinin yargılanmasına ne zaman başlanacağı ise henüz belli değil.

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