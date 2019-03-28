AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Türkiye'nin zorlu bir süreçten geçtiğini belirterek, "Türkiye'nin yaşadığı zorluklar belli. Bir ülke büyüyorsa, güçleniyorsa kafasına vururlar. Tarihte de böyledir. Hangi ülke olursa olsun böyledir, Türkiye olursa 3 kere böyledir 5 kere böyledir. Türkiye'nin de kafasına vurmak istiyorlar. Türkiye de kafasına vurula vurula büyür, büyüyecek de inşallah." dedi. Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan bir boru fabrikasıyla araç lastik üretim fabrikasını gezerek incelemelerde bulunan Bostancı, fabrikada işçilerle yemek yedi. Burada bir konuşma yapan Bostancı, Yeni Zelanda'da bir teröristin 2 camide katliam yaptığını anımsatarak, "Böyle arıza insanlar çıkıyor. Böyle terörist, radikal eğilimler çıkıyor ama aynı zamanda biz biliyoruz ki bir tarafta Avrupa'da bu tür eylemlerin kaynağında bir tarafın da İslam düşmanı yükselen ırkçılık hareketleri var." diye konuştu. Saldırıların ardından hem söz konusu ülkenin Başkanının hem de ülkenin tavrının oldukça olumlu ve takdir edilen tarzda olduğuna değinen Bostancı, şöyle devam etti:

"Diğer tarafta da çok haysiyetli, çok insani terörü telin eden aynı zamanda Müslümanlara sahip çıkan insanlar var. Yeni Zelanda Başbakanının tavırları hepimiz için göz yaşartıcıdır. Kadına 'Helal olsun' diyorum, çok insani bir tavır gösterdi. 13 yaşındaki çocuk, o ırkçı senatörün kafasında yumurtayı kırarken insanlık adına bir iş yaptı. Bu işin insani bir tarafı var. Türkiye o insani taraf ile birlikte. İnsanlar birbirlerinin organı gibidir. İnsanlar birbirlerinin parçası gibidirler ve böyle bir anlayış ile davranıldığında bir ülkede kalkınma da gelişme de büyüme de olur. Dünyanın bütün masumlarına, mağdurlarına el uzatma da olur, haysiyetli bir çizgide, cesur yürekli bir şekilde varlığını sürdürme de olur. Bizim çizgimiz bu. Türkiye'nin çizgisi bu, Türkiye'nin vicdanı bu. Türkiye insanının ahlakı ve yaklaşımı bu. Tarihte böyle, bugün de böyle, yarın da böyle olacak." Siyasette rekabet ve eleştirinin olabileceğini vurgulayan Bostancı, bazen seçim atmosferi içerisinde yüksek dozlu sözler de söylenebildiğini dile getirdi.