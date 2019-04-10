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Türkiye'nin de katıldığı "El-Adid 2019" taktik tatbikatı sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 21:41 | Son Güncelleme

Türkiye'nin de katıldığı "El-Adid 2019" taktik tatbikatı sona erdi

DOHA (AA) - Katar'da Türkiye, ABD, Kuveyt ve Moğolistan'ın katılımıyla gerçekleştirilen "El-Adid 2019" taktik tatbikatı sona erdi.

Katar Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, başkent Doha'nın güneyindeki Kalayil bölgesinde gerçekleştirilen tatbikatın son aşamasına Türkiye'den bir mekanize piyade bölüğü ile Katar- Moğolistan Ortak Kuvvetlerden bir piyade bölüğünün katıldığı belirtildi.

Açıklamada, tatbikatın ikinci aşamasının ise ABD'nin katılımıyla Kuveyt'te gerçekleştirildiği aktarıldı.

Yedi merhaleden oluşan tatbikat 21 Mart'ta başlamıştı.

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ABD Katar Kuveyt Türkiye

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