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‘Türkiye’nin de Muafiyet Listesinde Olduğu Bilgisini Aldık’

02.11.2018 19:14 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Amerika’nın İran’a yönelik açıkladığı yaptırımlarda muafiyet tanıyacağı ülkeler arasında Türkiye’nin olduğu yönünde bilgi aldıklarını söyledi

‘Türkiye’nin de Muafiyet Listesinde Olduğu Bilgisini Aldık’

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Amerika’nın İran’a yönelik açıkladığı yaptırımlarda muafiyet tanıyacağı ülkeler arasında Türkiye’nin olduğu yönünde bilgi aldıklarını söyledi.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre Dönmez, “Şu anda bize gelen bilgiler Türkiye'nin de (muafiyet alan ülkeler) içerisinde olduğu şeklinde ama detayları bize henüz ulaşmadı. Detaylar geldikten sonra ilave açıklama ve yorumlarda bulunabiliriz” dedi.

TBMM’de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dönmez şöyle konuştu: "Hem Dışişleri, hem Enerji Bakanlığımızın, hem de ilgili tarafların ABD'de yetkililerle yaptığı müzakerelerde bu konunun altını özellikle çizmiştik. Türkiye'nin arz güvenliği açısından komşu ülkeleriyle petrol ve doğalgaz ticaretinin önemini vurgulamıştık. Gelinen bu noktada bizim öteden beri ifade ettiğimiz tezlerimizin de karşı tarafta belli bir noktada kabul edildiği anlaşılıyor. Varılan bu noktanın bölgenin barış, huzur ve istikrarına olumlu katkı sağlayacağını düşünüyorum. Şu anda bize gelen bilgiler Türkiye'nin de (muafiyet alan ülkeler) içerisinde olduğu şeklinde ama detayları bize henüz ulaşmadı. Detaylar geldikten sonra ilave açıklama ve yorumlarda bulunabiliriz. Bu karar memnuniyet verici.”

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Amerika’nın İran’la uluslararası nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından ikinci ve son dilim yaptırımların da Pazartesi resmen tekrar yürürlüğe konacağını açıklamıştı. Yaptırımlar İran’dan petrol ithalatını yasaklıyor ancak Pompeo ilk aşamada sekiz ülkeye geçici muafiyet tanınacağını belirtti. Washington, bu sekiz ülkenin hangi ülkeler olduğunu Pazartesi günü açıklayacak.

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