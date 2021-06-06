Türkiye'nin de yer aldığı 'riskli ülkelere’ tatile gitmek işten çıkarma nedeni olabilir mi?

Almanya, bugünden itibaren Türkiye'den gelen kişilere karantina zorunluluğunu kaldırdı. Ancak Hollanda başta olmak üzere bazı Avrupa ülkeleri, hala Türkiye gibi "turuncu" listede yer alan ülkelere gidenlere, dönüşte karantina zorunluluğunu sürdürüyor.

Bu da, bu ülkelere tatile gitmeyi, tazminatsız işten çıkarma nedeni sayılmasına yol açıyor. Çünkü riskli bölgelerden dönen kişilerin en az 10 gün zorunlu karantinaya alınması gerekiyor. Karantina süresi, işveren tarafından mazeret olarak kabul edilmiyor.

Hollanda'da şu ana kadar bilinen 3 ayrı davada mahkeme, zorunlu haller dışında gidilmemesi gereken ülkeleri simgeleyen "turuncu bölgede" yer alan Türkiye ve Polonya'ya tatile giden kişilerin, tazminatsız işten çıkarılmasını haklı buldu.

İlk dava, geçen yaz 3 haftalığına Türkiye'ye tatile giden 27 yıllık bir gardiyanla ilgiliydi. Karantina zorunluğu nedeniyle Türkiye'ye gittiğini çalıştığı cezaevi yönetiminden saklayan gardiyan, bir turizm şirketinden aldığı sahte belge ile o zaman "sarı bölge" ilan ve karantina zorunluluğu olmayan Yunanistan'a gittiğini söyledi.