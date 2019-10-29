Türkiye'nin DEAŞ ile mücadele bilançosu

CANKUT TAŞDAN/SERTAÇ BULUR - Güvenlik güçlerince terör örgütü DEAŞ ile mücadele kapsamında 2016 yılından bugüne düzenlenen 4 bin 536 operasyonda gözaltına alınan 13 bin 696 şüpheliden 4 bin 517'si tutuklandı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, terör örgütleriyle mücadelesini sürdüren güvenlik güçlerince 30 ilde 64 noktada terör ve istihbarat birimlerinden uzmanları bünyesinde bulunduran "risk analiz birimleri" oluşturularak terör örgütü DEAŞ, El Kaide ve yabancı terörist savaşçılara ağır darbe indirildi.

Bu birimlerin bünyesinde görev yapan uzman terör ve istihbarat görevlilerince terör örgütlerine yönelik tüm gelişmeler, örgüt mensuplarının yurt içi ve dışındaki faaliyetleri düzenli olarak takip ediliyor.

- 75 bin 480 yabancı uyrukluya giriş yasağı

Başka ülkelerin istihbarat birimleri ile koordinasyon ve iletişim halinde faaliyetlerini sürdüren güvenlik birimlerinin çalışmaları kapsamında çatışma bölgelerine geçecekleri belirlenen 75 bin 480 yabancı uyruklu kişiye Türkiye'ye giriş yasağı konuldu.