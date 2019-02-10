AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ardından Türkiye'nin ilk yerel seçim sınavıyla karşı karşıya olduğunu belirterek, "31 Mart akşamı AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın adaylarının kazandığını görmek istiyoruz." dedi.

Çelik, Uşak'ın Banaz ilçesinde partisinin seçim irtibat bürosu açılışında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin çok önemli bir süreçten geçtiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ardından Türkiye'nin ilk yerel seçim sınavıyla karşı karşıya olduğunu ifade eden Çelik, seçimlerde herkese görev düştüğünü kaydetti.

Partisinin seçim çalışmalarına ilişkin Çelik, "Partimizin Türkiye’nin her yerinde başarılı olabilmesi için var gücümüzle çalışacağız. Türkiye'de istikrarı inşa edecek, Türkiye’nin demokrasisini büyütecek parti, AK Parti'dir. Bugüne kadar Türkiye’nin ekonomisini büyüterek çok büyük işlere imza attık. Bundan sonra da devam edeceğiz." diye konuştu.

Türkiye’nin yapısal krizleri geride bıraktığını vurgulayan Çelik, şöyle devam etti: