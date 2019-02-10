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"Türkiye’nin demokrasisini büyütecek parti, AK Parti'dir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.02.2019 18:19 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: - "Türkiye'de istikrarı inşa edecek Türkiye’nin demokrasisini büyütecek parti, AK Parti'dir" - "31 Mart akşamı AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın adaylarının kazandığını görmek istiyoruz"

"Türkiye’nin demokrasisini büyütecek parti, AK Parti'dir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ardından Türkiye'nin ilk yerel seçim sınavıyla karşı karşıya olduğunu belirterek, "31 Mart akşamı AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın adaylarının kazandığını görmek istiyoruz." dedi.

Çelik, Uşak'ın Banaz ilçesinde partisinin seçim irtibat bürosu açılışında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin çok önemli bir süreçten geçtiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ardından Türkiye'nin ilk yerel seçim sınavıyla karşı karşıya olduğunu ifade eden Çelik, seçimlerde herkese görev düştüğünü kaydetti.

Partisinin seçim çalışmalarına ilişkin Çelik, "Partimizin Türkiye’nin her yerinde başarılı olabilmesi için var gücümüzle çalışacağız. Türkiye'de istikrarı inşa edecek, Türkiye’nin demokrasisini büyütecek parti, AK Parti'dir. Bugüne kadar Türkiye’nin ekonomisini büyüterek çok büyük işlere imza attık. Bundan sonra da devam edeceğiz." diye konuştu.

Türkiye’nin yapısal krizleri geride bıraktığını vurgulayan Çelik, şöyle devam etti:

"Referandumda ortaya çıkan güçlü destek, arkasından Cumhurbaşkanımızın seçilmesinde ortaya çıkan güçlü destek, Türkiye’nin geleceğine bundan sonra daha güçlü adımlarla yürüyeceğimizi gösteriyor. Eminim ki Uşak bu seçimlerde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yerel seçimlerinde çok güçlü bir şekilde sandıklara damgasını vuracak. İnşallah buradaki aday kardeşimiz başta olmak üzere Uşak’ın her tarafında 31 Mart akşamı sizlerin vereceği müjde ile karşılaşacağız. 31 Mart akşamı Türkiye haritasındaki kimin nereyi kazandığı açıklandığı zaman hepimiz Uşak’ta ve Türkiye’nin her tarafında AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın kazandığını görmek istiyoruz."

Açılışa AK Parti Uşak milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş ile partililer katıldı.

Çelik, daha sonra AK Parti Uşak İl Başkanlığını ziyaret etti.

Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ı ziyaret eden Çelik, Valilik Özel defterini imzaladı.

AK Parti Sözcüsü Çelik Uşak'ta

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