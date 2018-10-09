Türkiye'nin deniz altındaki kurtarıcı erleri

İSTANBUL (AA) - KAAN BOZDOĞAN - Denizaltından personel kurtarma, batmış ya da karaya oturmuş askeri gemi ve araçları çıkarma gibi acil su altı işlemlerini gerçekleştiren Türk Deniz Kuvvetleri bünyesindeki Kurtarma Grup Komutanlığı timleri, Türk bayrağının dalgalandığı gemilerle ulusal ve uluslararası kara sularda faaliyetlerini sürdürüyor.

Kurtarma Grup Komutanlığı timleri, Türkiye sınırları dışında uluslararası kara sularda da olası durumlara yardım ve destek içerikli müdahale için hazır bekliyor.

Türkiye'nin denizdeki kurtarıcı elleri olan askerler, birçok arama ve kurtarma operasyonunda görev alıyor. İhtiyaç halinde denizaltından personel kurtarabilen, batmış ya da karaya oturmuş askeri gemi ve araçlarla, su altında kaybolmuş cisimlerin yerini tespit ederek yüzeye çıkartabilen ekipler, envanterdeki yerli ve milli donanmayla da dikkati çekiyor.

Türk Deniz Kuvvetleri'nin kara sulardaki kahramanları, denizde teyakkuz halinde beklerken, diğer yandan eğitimlerine aralıksız devam ediyor. Timlerin su altında birebir doğal koşullardaki eğitimleri, taşıdığı riskler dolayısıyla gerçeği aratmıyor. Denizin derinliklerinde kaybolan ve adeta su altında bir yaşam süren ekipteki dalgıçlar ile gemideki askerler, zorlu ve riskli görevlerini başarıyla yerine getiriyorlar.