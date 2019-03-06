Türkiye’nin deprem sorununu ele alan panel

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Afet Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (AFAM) ve İAÜ Kariyer Merkezi tarafından düzenlenen “Depreme Hazır Mısınız?” panelinde Türkiye’nin en büyük sorunlarından biri olan deprem konusu tüm yönleriyle ele alındı. İAÜ AFAM Proje Koordinatörü Serhat Yılmaz, “Binanız sağlam değilse yapacağınız tüm hazırlıklar boşa gider” dedi.

İAÜ Florya Halit Aydın Kampüsü’nde gerçekleşen panelde, Türkiye’nin devamlı gündeminde olan deprem gerçeği tüm yönleriyle ele alındı. İAÜ Mühendislik Fakültesi’nde eğitim alan inşaat mühendisi adaylarının ilgi gösterdiği panele konuşmacı olarak İnşaat Yüksek Mühendisleri Birol Doyranlı ve Seyit İsmail Ulusoy, İnşaat Mühendisi Halil Ekinci, Japon Deprem Uzmanı, Yüksek Mimar ve İnşaat Yüksek Mühendisi Yoshinori Moriwaki katıldı.

“Depreme hazır olan bölgenin temel kriteri bina sağlamlığıdır”

İnşaat mühendisi adaylarının depreme dayanıklı yapılarla ilgili üzerlerine düşen sorumlulukların neler olduğunu tartıştıkları panele ilişkin konuşan İAÜ AFAM Proje Koordinatörü Serhat Yılmaz, “Panelde ağırlıklı olarak depremin yapısal hazırlığı konusunu ele aldık. Kartal’da yaşadığımız olay, bize artık direkt ‘Binalarımızın depreme karşı ne kadar güvenli, içerisinde yaşadığımız yapılar olası bir depremde ne kadar sağlam’ sorusunu sorduruyor. İstanbul’da 1 milyon 800 binin üzerinde yapı var. Bir bölgenin depreme hazır olmasının temel kriteri bina sağlamlığıdır. Binanız sağlam değilse yapacağınız tüm hazırlıklar boşa gider. Binaların özellikle İstanbul gibi deprem riski yüksek olan yerlerde depreme dayanıklı olması ilk koşulumuz olmalıdır. Bir inşaat mühendisi binayı yaparken, mimar tasarımı hazırlarken, içerisinde insanların yaşayacağını, olası bir depremde zarar görülmemesi gerektiği bilinciyle yapmalıdır” dedi.