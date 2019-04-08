Açılış konuşmasını yapan İstanbul Bilgi Üniversitesi Travma ve Afet Çalışmaları Uygulamalı Ruh Sağlığı Yüksek Lisans Program Direktörü Prof. Dr. A. Tamer Aker, 17 Ağustos ve 12 Kasım depremlerinin ülkemizde etkilerini 3 farklı çalıştayda inceleyeceklerini belirtti. Aker, ağustosta gerçekleştirecekleri 2 günlük sempozyum sonucu bir rapor yayınlamayı düşündüklerini belirterek, “17 Ağustos Türkiye tarihinin önemli bir kilometre taşıdır. Ruh sağlığı alanında çeşitli boyutlarıyla etkisi olmuştur. Böylesi önemli bir dönemi belleklerimizde tazelemek, günceli bilebilmek ve geleceği tasarlayabilmek adına bir çalıştaylar üçlüsü planladık. Bir sempozyumla desteklenecek bu üçlünün ilk ayağını 6 Nisan’da birlikte gerçekleştiriyoruz” dedi.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Travma ve Afet Çalışmaları Uygulamalı Ruh Sağlığı Yüksek Lisans Programı ve Travma ve Afet Ruh Sağlığı Çalışmaları Derneği (TARDE), ‘Türkiye’nin Depreminde 20. Yıl: Bellek, Yapılanma, Gelecek’ çalıştayını düzenledi. Düzenlenen ilk çalıştayda depremin geçmiş etkileri ele alınırken, Haziran ayında şimdiki, Kasım'da olası etkileri değerlendirilecek.

İSTANBUL, (DHA) - İstanbul Bilgi Üniversitesi, ‘Türkiye’nin Depreminde 20. Yıl: Bellek, Yapılanma, Gelecek’ çalıştayı düzenledi. Olası bir depreme karşı hazırlıklı olmanın önemine dikkat çekilen etkinlikte, farklı bilim dallarından uzmanlar afet ve toplumsal travmalara dair görüş ve uyarılarını katılımcılarla paylaştı.

“2020 YILINA KADAR İSTANBUL’DA DEPREM OLMA OLASILIĞI YÜZDE 30”

17 Ağustos Depremi’ni Kocaeli’nde yaşayan Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerif Barış ise, Türkiye’nin deprem gerçeğiyle ilgili önemli bilgiler aktardı. Dünyada 5,5’in üzerinde en sık deprem olan ülkeler arasında Türkiye’nin altıncı sırada olduğunu belirten Barış, dünyada afet nedeniyle yıllık can kaybının en yüksek ülkeler arasında Türkiye’nin üçüncü sırada olduğunu söyledi. Olası İstanbul depremine de değinen Barış, olasılıkların yıl geçtikçe azaldığına dikkat çekti. Barış, 2020 yılına kadar İstanbul’da bir deprem olma olasılığının yüzde 30 civarında olduğunu belirterek, "Doğa kaynaklı tehlikeler için temel kural, geçmişte meydana gelmişse bir gün mutlaka tekrarlayacak" diye konuştu.

DEPREMİN PSİKOLOJİK ETKİLERİ ELE ALINDI

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Şimşek, 17 Ağustos Depremi’nin ruh sağlığı çalışmalarına etkilerine değindi. Şimşek, olası bir deprem sonrasında psikolojik de-briefing grupları, bilişsel yeniden yapılanma terapileri, etkilenim odaklı terapiler, başa çıkma terapileri, EMDR ve bilişsel davranışçı terapileri gibi yöntemlerin depremi yaşayanlar üzerinde etkili olduğunu belirtti.

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