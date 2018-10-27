"Türkiye'nin desteği Katar ablukasını başarısızlığa uğrattı"

DOHA (AA) - Katar Savunma Bakanı Halid bin Hamed el-Atiyye, Türkiye'nin Körfez krizinde Katar'ın yanında yer almasının, uygulanan ablukanın kırılmasındaki en temek faktörlerden biri olduğunu söyledi.

Atiyye, İbn Haldun İnsani ve Sosyal Bilimler Merkezi'nin Katar Üniversitesi'nde düzenlediği "Körfez krizi ve etkileri... Bilimsel yaklaşımlar" konferansının açılışında yaptığı konuşmada, "Katar'a yönelik ablukanın başarısız olmasında iç ve dış olmak üzere iki faktör etkili oldu. İç faktör Katar halkının yekpare bir şekilde liderinin yanında durmasıydı. Dış faktör ise kardeş ülke Türkiye'nin Katar'ın yanında yer almasıydı." dedi.

Atiyye,Türkiye'nin Katar'a verdiği güçlü ve seri desteğin, ona yönelik saldırgan tavrın püskürtülmesinde ve Batı toplumunun abluka uygulayan ülkelerle aynı safta durmaya yanaşmamasında rol oynadığını dile getirdi.

Abluka uygulayan ülkelerle uzlaşmaya varılması için öncelikle bu ülkelerin Katar halkından açıkça özür dilemesi, sonrasında ablukanın kaldırılması gerektiğini ifade eden Atiyye, söz konusu ülkelerle temas kurulması durumunda bunu açıklayacaklarını, zira Katar'ın şeffaf bir ülke olduğunu aktardı.