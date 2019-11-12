Türkiye'nin desteğiyle Bosna Hersek'te kültür ve spor merkezi inşa edildi

SAPNA (AA) - Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliğinin desteğiyle Bosna Hersek'in Sapna beldesinde inşa edilen Kültür, Spor ve Rekreasyon Merkezi açıldı.

Bosna Hersek'te 2014'te yaşanan selden büyük zarar gören ve genç nüfusu her geçen gün azalan bölgelerden biri olan Sapna'da inşa edilen merkezin açılış törenine Büyükelçi Haldun Koç, Sapna Belediye Başkanı Zudin Mahmutovic ve diğer davetliler katıldı.

Büyükelçi Koç, yaptığı açıklamada, 2014'te yaşanan selden sonra Bosna Hersek'in zarar gören her bölgesine kalkınma desteğini sürdürdüklerini, bu projenin de Türkiye'nin kalkınma desteği kapsamında gerçekleştirildiğini ifade etti.

Bu tür projelerin özellikle Bosnalı gençler ve çocuklar için gelecek vadettiğini vurgulayan Koç, ülkenin kalkınmasının ve ekonomisinin de bir anlamda gençlere de bağlı olduğunu söyledi.

Koç, gençlerin göç etmeyerek burada kalmalarının ve ülkelerinin kalkınmasına destek olmalarının önemine işaret ederek, bu projelerle gençlerin Bosna Hersek'te kalmalarını hedeflediklerini belirtti.