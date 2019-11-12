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Türkiye'nin desteğiyle Bosna Hersek'te kültür ve spor merkezi inşa edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 17:59 | Son Güncelleme

Merkezin açılışını yapan Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, Tuzla Üniversitesini de ziyaret ederek Türkoloji eğitimi alan öğrencilerle buluştu

SAPNA (AA) - Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliğinin desteğiyle Bosna Hersek'in Sapna beldesinde inşa edilen Kültür, Spor ve Rekreasyon Merkezi açıldı.

Bosna Hersek'te 2014'te yaşanan selden büyük zarar gören ve genç nüfusu her geçen gün azalan bölgelerden biri olan Sapna'da inşa edilen merkezin açılış törenine Büyükelçi Haldun Koç, Sapna Belediye Başkanı Zudin Mahmutovic ve diğer davetliler katıldı.

Büyükelçi Koç, yaptığı açıklamada, 2014'te yaşanan selden sonra Bosna Hersek'in zarar gören her bölgesine kalkınma desteğini sürdürdüklerini, bu projenin de Türkiye'nin kalkınma desteği kapsamında gerçekleştirildiğini ifade etti.

Bu tür projelerin özellikle Bosnalı gençler ve çocuklar için gelecek vadettiğini vurgulayan Koç, ülkenin kalkınmasının ve ekonomisinin de bir anlamda gençlere de bağlı olduğunu söyledi.

Koç, gençlerin göç etmeyerek burada kalmalarının ve ülkelerinin kalkınmasına destek olmalarının önemine işaret ederek, bu projelerle gençlerin Bosna Hersek'te kalmalarını hedeflediklerini belirtti.

Belediye Başkanı Mahmutovic de bugün açılan merkezin ülkenin en gelişmemiş beldelerinden Sapna için büyük önem taşıdığını, inşasına geçen yıl başlanan projenin büyük oranda Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliğince finanse edildiğini vurguladı.

Mahmutovic, Sapna'daki genç nüfusun her geçen gün azaldığına dikkati çekerek, bu projenin gençleri burada tutma noktasında da yardımcı olacağını sözlerine ekledi.

- Büyükelçi Koç Türkoloji öğrencileriyle de buluştu

Merkezin açılışının ardından Tuzla Üniversitesini ziyaret eden Koç, burada Türkoloji eğitimi alan öğrencilerle bir araya geldi.

Koç, Türkoloji bölümünün Türk kültürünün ve Türk dilinin yaygınlaştırılması noktasında önemli görev üstlendiğinik, üniversite yetkilileriyle Türkçenin daha da yaygınlaştırılması için neler yapılabileceğini ele alacaklarını söyledi.

Türk dizilerinin Bosna Hersek'te de izlenmesinin Türkçeye ilgiyi de artırdığına dikkati çeken Koç, "Bu esasen Türkiye ile Bosna Hersek'in yakınlaşması, ilişkilerinin daha da gelişmesi bakımından da çok önemli." dedi.

Koç, Türkoloji öğrencilerinin iki ülke arasında köprü vazifesini üstlendiğinin altını çizerek, "Bu öğrenciler, Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki ilişkilerin geleceğinin güvencesidir." ifadesini kullandı.

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Haldun Koc merkez açılışı Sapna Belediyesi Tuzla Üniversitesi

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