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Türkiye’nin Desteklediği GNA Sirte’ye Doğru İlerliyor

19.07.2020 17:48 | Son Güncelleme

Libya’da uluslararası toplum tarafından tanınan ve Türkiye’nin desteklediği GNA’ya bağlı güçler Sirte’ye yaklaştı

Türkiye’nin Desteklediği GNA Sirte’ye Doğru İlerliyor

Libya’da uluslararası toplum tarafından tanınan ve Türkiye’nin desteklediği GNA’ya bağlı güçler Sirte’ye yaklaştı. Sirte, ülkedeki önemli petrol bölgelerinin kapısı olarak niteleniyor.

GNA, Sirte’yi Hafter güçlerinden geri alacağını belirtiyor.

200 araçlık askeri bir konvoyun Sirte yakınlarındaki Tawergha’ya ilerlediği belirtiliyor.

GNA, son dönemde Halife Hafter’e bağlı LNA güçlerinden ülkenin kuzeybatısında önemli oranda toprak parçasını geri aldı. Son gelişmelerle birlikte Hafter’in 14 aydır devam eden Trablus’u alma çabası sona erdi.

GNA, Sirte ve Jufra’daki LNA’ya ait hava üssünü geri alacağını belirtiyor.

Fakat Birleşik Arap Emirlikleri ve Rusya’yla birlikte LNA’yı destekleyen Mısır GNA ve Türk askerlerinin Sirte’yi almaya çalışması durumunda Libya’ya asker göndereceği tehdidinde bulunmuştu.

Amerika, Rusya’nın Jufra’ya Suriye üzerinden savaş uçağı gönderdiğini belirtiyor. Moskova ve LNA ise bunu reddediyor.

Libya konusu Türkiye ve Fransa arasında da bir süre önce gerilime neden olmuştu.

Fansa, Libya açıklarında Türk savaş gemisinin tehlikeli biçimde kendi savaş gemisine uyarıda bulunduğunu belirtmiş ve konuyu NATO’ya taşımıştı.

Cumartesi günü de Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İtalya Başbakanı Guiseppe Conte de, Brüksel'de Libya konusunu görüşerek, ülkede çatışmaların durması ve yabancı ülkelerin de BM silah ambargosu kararına uymaları çağrısı yapmıştı.

Merkel, Macron ve Conte, Türkiye ismini vermeden, "Silah ambargosuna uymayan dış güçlere yaptırım konusunu ele almaktan çekinmeyeceklerini, bunun için AB Dış İlişkiler Yüksek Komiseri Josep Borrell'in getireceği öneriyi beklediklerini" bildirmişlerdi.

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