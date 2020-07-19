Türkiye’nin Desteklediği GNA Sirte’ye Doğru İlerliyor

Libya’da uluslararası toplum tarafından tanınan ve Türkiye’nin desteklediği GNA’ya bağlı güçler Sirte’ye yaklaştı. Sirte, ülkedeki önemli petrol bölgelerinin kapısı olarak niteleniyor.

GNA, Sirte’yi Hafter güçlerinden geri alacağını belirtiyor.

200 araçlık askeri bir konvoyun Sirte yakınlarındaki Tawergha’ya ilerlediği belirtiliyor.

GNA, son dönemde Halife Hafter’e bağlı LNA güçlerinden ülkenin kuzeybatısında önemli oranda toprak parçasını geri aldı. Son gelişmelerle birlikte Hafter’in 14 aydır devam eden Trablus’u alma çabası sona erdi.

GNA, Sirte ve Jufra’daki LNA’ya ait hava üssünü geri alacağını belirtiyor.

Fakat Birleşik Arap Emirlikleri ve Rusya’yla birlikte LNA’yı destekleyen Mısır GNA ve Türk askerlerinin Sirte’yi almaya çalışması durumunda Libya’ya asker göndereceği tehdidinde bulunmuştu.

Amerika, Rusya’nın Jufra’ya Suriye üzerinden savaş uçağı gönderdiğini belirtiyor. Moskova ve LNA ise bunu reddediyor.

Libya konusu Türkiye ve Fransa arasında da bir süre önce gerilime neden olmuştu.