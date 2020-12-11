Türkiye'nin Dış Politikası Değişirse Ekonomi Canlanabilir mi?

Ankara’nın Ortadoğu politikasına Suudi Arabistan ve Mısır’dan tepkiler artarken, bu durum Türk ihracatçıların da bölge piyasalarından giderek uzaklaştırılmasına neden oluyor. Türkiye ekonomisi bir yandan da Corona virüsü salgını nedeniyle sıkıntılı bir dönemden geçiyor; hükümet diplomatik çözüm yolları arayışında.

Ankara’nın Ortadoğu ülkeleriyle gerilimi aratn ilişkilerinin bedelini ödeyen Türk firmalarından biri, endüstriyel kazan üreticisi Erensan.

Amerika’nın Sesi’ne (VOA) konuşan Erensan CEO’su Ali Eren’e göre şu an iş dünyasında ayakta kalabilmek, uluslararası diplomasinin sularında boğulmamaya bağlı.

Ali Eren, Ortadoğu’dan adeta başka yerlere kaydıklarını, Suudi Arabistan ve Mısır’la ilişkiler iyi olmadığından bölgenin doğusuna, örneğin Endonezya ve Bangladeş’e yöneldiklerini söyledi. Eren, bu piyasaların da kendileri için iyi çıktığını kaydetti; ‘’Ancak bu kolay olmadı, öncelikle pazara girmek için çalışmamız gerekti” dedi.

Uluslararası markalaşmış firmaların tedarik zincirinde önemli bir yeri olan Türkiye tekstil sektörü, Suudiler’in Türk ürünleri boykotundan fazlasıyla etkilendi. Boykotun nedeni, Suudi Arabistan yönetimiyle Türkiye hükümeti arasında bölge hakimiyeti üzerine gittikçe artan ve rekabete dönüşen uzlaşmazlıklar.