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Türkiye'nin Dış Politikası Değişirse Ekonomi Canlanabilir mi?

11.12.2020 20:48 | Son Güncelleme:
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Türkiye'nin Dış Politikası Değişirse Ekonomi Canlanabilir mi?

Ankara’nın Ortadoğu politikasına Suudi Arabistan ve Mısır’dan tepkiler artarken, Türk ihracatçılar da bölge piyasalarından giderek uzaklaştırılıyor. Türkiye ekonomisi bir yandan da Corona virüsü salgını nedeniyle sıkıntılı bir dönemden geçerken, hükümet diplomatik çözüm yolları arayışında

Ankara’nın Ortadoğu politikasına Suudi Arabistan ve Mısır’dan tepkiler artarken, bu durum Türk ihracatçıların da bölge piyasalarından giderek uzaklaştırılmasına neden oluyor. Türkiye ekonomisi bir yandan da Corona virüsü salgını nedeniyle sıkıntılı bir dönemden geçiyor; hükümet diplomatik çözüm yolları arayışında.

Ankara’nın Ortadoğu ülkeleriyle gerilimi aratn ilişkilerinin bedelini ödeyen Türk firmalarından biri, endüstriyel kazan üreticisi Erensan.

Amerika’nın Sesi’ne (VOA) konuşan Erensan CEO’su Ali Eren’e göre şu an iş dünyasında ayakta kalabilmek, uluslararası diplomasinin sularında boğulmamaya bağlı.

Ali Eren, Ortadoğu’dan adeta başka yerlere kaydıklarını, Suudi Arabistan ve Mısır’la ilişkiler iyi olmadığından bölgenin doğusuna, örneğin Endonezya ve Bangladeş’e yöneldiklerini söyledi. Eren, bu piyasaların da kendileri için iyi çıktığını kaydetti; ‘’Ancak bu kolay olmadı, öncelikle pazara girmek için çalışmamız gerekti” dedi.

Uluslararası markalaşmış firmaların tedarik zincirinde önemli bir yeri olan Türkiye tekstil sektörü, Suudiler’in Türk ürünleri boykotundan fazlasıyla etkilendi. Boykotun nedeni, Suudi Arabistan yönetimiyle Türkiye hükümeti arasında bölge hakimiyeti üzerine gittikçe artan ve rekabete dönüşen uzlaşmazlıklar.

Ancak son dönemlerde, Corona virüsü pandemisinin olumsuz ekonomik etkilerinden kurtulmaya çalışan Ankara ile Riyad, uzlaşmazlıklara çözüm arayışı içine girdi.

Oxford Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Profesörü Emre Çalışkan da, Türk yetkililerin, Suudi Arabistan’a yaklaşarak ekonominin yeniden canlandırmasını umduğunu söyledi Suudiler’in neredeyse bir yıl boyunca Türk ürünlerini boykot ettiğini hatırlattı.

Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki ikili ilişkiler geçmişte iyiydi. Riyad, Türkiye’deki en önemli yatırımcıları arasında yer alıyordu. Bu bağların yeniden kurulması Türkiye’nin diğer ülkelerle olan ilişkilerinde yeni bir sayfa açılması için itici güç olabilir.

Emekli büyükelçi Mithat Rende de bu görüşte. Türk hükümetinin ve Suudi liderlerin aralarındaki diyaloğu yeniden kurma ihtiyacı duyduğuna değinen Rende, “Bu Türkiye’nin Kahire’yle ilişkilerinin normalleşmesi için de bir başlangıç olabilir. Neden olmasın?” yorumunda bulundu.

Mısır’la siyasi ilişkilerin durumunun iş dünyasına da olumsuz yansıdığının altını çizen Erensan’ın CEO’su Ali Eren’e göre de “siyasette değişiklik yapıldığında piyasaya da geri dönülecek.”

İş dünyası bu beklentilerin mümkün olduğunca hızlı bir şekilde karşılanmasını umut ediyor. Ancak uluslararası ticaretin hacmine ve gidişatına bağlı olarak iş yapan Türk firmalar için, Corona virüsü salgınının sürüyor olması durumu daha da zorlaştırıyor. Türkiye’nin dış politikasındaki beklenen değişimlerin ekonomi üzerinde olumlu etki göstermesi de muhtemelen zaman alacak.

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