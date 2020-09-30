Türkiye'nin Dış Ticaretindeki Açık Ağustos Ayında Yüzde 168 Arttı

Türkiye’nin dış ticaret verileri bu yılın Ağustos ayında belirgin bir şekilde olumsuz yönde ayrıştı.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturduğu verilere göre, yılın sekizinci ayında dış ticaret açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 168,2 artarak 2 milyar 341 milyon dolardan, 6 milyar 278 milyon dolara yükseldi.
İhracatın, ithalatı karşılama oranıysa 2019 Ağustos ayında yüzde 85 iken 2020 Ağustos ayında %66,5'e geriledi. Yılın sekizinci ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %168,2 artarak 2 milyar 341 milyon dolardan, 6 milyar 278 milyon dolara yükseldi.
Ağustos ayında ihracat yüzde 5,7 azalırken ithalat yüzde 20,4 arttı
Bu tablonun oluşması büyük ölçüde Türkiye’nin ihracat performansının yavaşlamasından ve ithalata yönelik iştahın artmasından kaynaklanıyor.
Ağustos ayında ihracat, 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 5,7 azalarak 12 milyar 464 milyon dolara gerilerken ithalat talebinde %20,4’lük bir artış görüldü. 2019 yılında 15 milyar 564 milyon dolar ithalat tutarı, bir yıl sonra 18 milyar 742 milyon dolara yükseldi.
İhracatın ithalata karşılama oranı yüzde 75,6’ya düştü
Yılın ilk sekiz aylık dönemi de 2019’un ilk sekiz ayıyla kıyaslandığında, dengenin ithalat yönünde yeniden güçlü bir şekilde değiştiği anlaşılıyor.
Geçtiğimiz yılın Ocak-Ağustos döneminde, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 85,8 iken bu yılın aynı döneminde bu oran yüzde 75,6’ya geriledi. Aynı dönemde dış ticaret açığı %69,9 artarak 19 milyar 426 milyon dolardan, 33 milyar 4 milyon dolara yükseldi
Türkiye geçtiğimiz yılın ilk sekiz ayı 117,5 milyar dolar ihracat yaparken bu yılın aynı döneminde dışsatım 102,3 milyar dolara düştü. İhracat yüzde 12,9 düşerken ithalattaki düşüş yüzde 1,2’de kaldı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Salı günü açıkladığı Yeni Ekonomi Programı’nda yıl sonu ihracat hedefini 165 milyon dolar, ithalat hedefini ise 204 milyar dolar olarak belirlemişti.
Türkiye en çok Almanya’ya ihracat yaparken ABD’ye yönelik ihracat bir önceki yıla göre yüzde 8,3 arttı
2019 yılında Türkiye’nin ihracat pazarının lideri olan Almanya, 2020 yılının ilk sekiz ayında da liderliğini korudu. Türkiye’den Almanya'ya yapılan ihracat 9 milyar 763 milyon dolar olurken, bu ülkeyi 6 milyar 406 milyon dolarla Birleşik Krallık, 6 milyar 295 milyon dolarla ABD, 5 milyar 445 milyon dolarla Irak ve 4 milyar 727 milyon dolarla İtalya takip etti.
İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %31,9'unu oluşturdu.
Yılın ilk sekiz ayında 5,5 milyar dolar ihracat yapılan İspanya, Türkiye’nin altıncı ihracat partneri olurken onu 5,3 milyar dolarla Fransa, 3,8 milyar dolarla Hollanda, 2,8 milyar dolarla İsrail, 2,5 milyar dolarla Rusya takip etti.
Türkiye’nin on büyük ihracat partnerinden sekizine yaptığı dışsatım bir önceki yıla göre düşüş gösterirken yalnızca ABD (yüzde 8,3) ve Rusya’ya (yüzde 3,2) yönelik ihracat artış gösterdi.
İthalatta ilk sırayı Çin aldı, Irak’tan yapılan ithalat yüzde 378 arttı
İthalatın ilk sırasında ise yine Çin var. Ocak-Ağustos döneminde Çin'den yapılan ithalat 14 milyar 218 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 12 milyar 643 milyon dolarla Almanya, 11 milyar 288 milyon dolarla Rusya, 7 milyar 861 milyon dolarla ABD ve 5 milyar 943 milyon dolarla Irak izledi. Türkiye’nin Irak’tan yaptığı ithalatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 378 artış göstermesi dikkat çekti
İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %38,4'ünü oluşturdu.
En fazla ithalat yapılan altıncı ülke 5,4 milyar dolarla İtalya olurken onu 3,8 milyar dolarla Fransa, 3,7 milyar dolarla Güney Kore, 3,4 milyar dolarla İsviçre, 3,2 milyar dolarla Birleşik Krallık takip etti.