Türkiye'nin Dış Ticaretindeki Açık Ağustos Ayında Yüzde 168 Arttı

Türkiye’nin dış ticaret verileri bu yılın Ağustos ayında belirgin bir şekilde olumsuz yönde ayrıştı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturduğu verilere göre, yılın sekizinci ayında dış ticaret açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 168,2 artarak 2 milyar 341 milyon dolardan, 6 milyar 278 milyon dolara yükseldi. İhracatın, ithalatı karşılama oranıysa 2019 Ağustos ayında yüzde 85 iken 2020 Ağustos ayında %66,5'e geriledi. Yılın sekizinci ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %168,2 artarak 2 milyar 341 milyon dolardan, 6 milyar 278 milyon dolara yükseldi. Ağustos ayında ihracat yüzde 5,7 azalırken ithalat yüzde 20,4 arttı Bu tablonun oluşması büyük ölçüde Türkiye’nin ihracat performansının yavaşlamasından ve ithalata yönelik iştahın artmasından kaynaklanıyor. Ağustos ayında ihracat, 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 5,7 azalarak 12 milyar 464 milyon dolara gerilerken ithalat talebinde %20,4’lük bir artış görüldü. 2019 yılında 15 milyar 564 milyon dolar ithalat tutarı, bir yıl sonra 18 milyar 742 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalata karşılama oranı yüzde 75,6’ya düştü Yılın ilk sekiz aylık dönemi de 2019’un ilk sekiz ayıyla kıyaslandığında, dengenin ithalat yönünde yeniden güçlü bir şekilde değiştiği anlaşılıyor. Geçtiğimiz yılın Ocak-Ağustos döneminde, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 85,8 iken bu yılın aynı döneminde bu oran yüzde 75,6’ya geriledi. Aynı dönemde dış ticaret açığı %69,9 artarak 19 milyar 426 milyon dolardan, 33 milyar 4 milyon dolara yükseldi Türkiye geçtiğimiz yılın ilk sekiz ayı 117,5 milyar dolar ihracat yaparken bu yılın aynı döneminde dışsatım 102,3 milyar dolara düştü. İhracat yüzde 12,9 düşerken ithalattaki düşüş yüzde 1,2’de kaldı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Salı günü açıkladığı Yeni Ekonomi Programı’nda yıl sonu ihracat hedefini 165 milyon dolar, ithalat hedefini ise 204 milyar dolar olarak belirlemişti. Türkiye en çok Almanya’ya ihracat yaparken ABD’ye yönelik ihracat bir önceki yıla göre yüzde 8,3 arttı 2019 yılında Türkiye’nin ihracat pazarının lideri olan Almanya, 2020 yılının ilk sekiz ayında da liderliğini korudu. Türkiye’den Almanya'ya yapılan ihracat 9 milyar 763 milyon dolar olurken, bu ülkeyi 6 milyar 406 milyon dolarla Birleşik Krallık, 6 milyar 295 milyon dolarla ABD, 5 milyar 445 milyon dolarla Irak ve 4 milyar 727 milyon dolarla İtalya takip etti.