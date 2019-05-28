HABER

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Türk iş insanlarına konutunda iftar verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 02:23 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Türk iş insanlarına konutunda iftar verdi

DOHA (AA) - Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer, Katar'daki Türk iş insanlarına iftar yemeği verdi.

Büyükelçi Özer, Doha'daki konutunda verdiği iftar yemeğinde iş insanları ve yatırımcılarla ülkede yürüttükleri ticari yatırımlar hakkında konuştu.

Katar-Türk ortaklığında 242 şirketin bulunduğu, ülkede sadece Türk sermayeli 26 şirketin faaliyet gösterdiği ifade edildi.

Yabancı yatırım hacmi bakımından Katar'ın Türkiye'de tarım, turizm, bankacılık ve emlak alanlarındaki yatırımlarının 20 milyar doları bulduğu kaydediliyor.

Ölüme yürüdü! 'Şeytan' diye bağırdı ve...Ölüme yürüdü! 'Şeytan' diye bağırdı ve...
Emniyet Teşkilatı iftarda bir araya geldiEmniyet Teşkilatı iftarda bir araya geldi
İzmir’de başlayan kan davası Diyarbakır’da devam etti! Korkunç detaylar İzmir’de başlayan kan davası Diyarbakır’da devam etti! Korkunç detaylar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
iftar Katar Türkiye'nin Doha Büyükelçisi

En Çok Okunan Haberler

17 kadar hapis cezası istenmişti! İddianame kabul edildi

17 kadar hapis cezası istenmişti! İddianame kabul edildi

Hulusi Akar yeni askerlik sistemi tarih verdi

Hulusi Akar yeni askerlik sistemi tarih verdi

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini devretti

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini devretti

Güldür Güldür'e damga vuran sahne! Övgüleri topladılar

Güldür Güldür'e damga vuran sahne! Övgüleri topladılar

Kayıp Ecrin'den kahreden haber!

Kayıp Ecrin'den kahreden haber!

YSK'dan AK Parti'nin talebine ret!

YSK'dan AK Parti'nin talebine ret!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir’de başlayan kan davası Diyarbakır’da devam etti

İzmir’de başlayan kan davası Diyarbakır’da devam etti! Korkunç detaylar

Esenyurt'ta silahlı kavga: 1 ölü

Esenyurt'ta akraba kavgası kanlı bitti! Kan donduran olay

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması

Hulusi Akar yeni askerlik sistemi tarih verdi

Son dakika! Küçük Ecrin'in cansız bedenine ulaşıldı

Kayıp Ecrin'den kahreden haber!

Meteoroloji 3 ili uyardı! Şiddetli geliyor

Meteoroloji 3 ili uyardı! Şiddetli geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 27 Mayıs mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 27 Mayıs mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.