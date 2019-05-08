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Türkiye'nin Doha Büyükelçisinden Türk öğrencilere iftar

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 02:56 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Doha Büyükelçisinden Türk öğrencilere iftar

Katar'da okuyan Türk üniversite öğrencileri, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer'in konutunda düzenlediği iftar yemeğine katıldı.

Büyükelçi Özer, Katar'ın başkenti Doha'daki konutunda, başkentteki Katar ve Hamad bin Halife üniversitelerinde okuyan 38 Türk öğrenci için iftar yemeği verdi.

Özer, yaptığı konuşmada, ülkenin kalkınması için ihtiyaç duyulan akademik çalışmanın önemine dikkati çekti.

Türkiye'yi Katar'da temsil eden öğrencilerden övgüyle söz eden Özer, Ramazan ayında Türk öğrencilerle iftar sofrasında bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Fikret Özer iftar yemeği Katar

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