Türkiye'nin dört bir köşesinden eğitimden karelere ödül

Eğitim-Bir-Sen tarafından düzenlenen ve Türkiye'nin dört bir köşesinden katılımın olduğu "Eğitimden Bir Kare" fotoğraf yarışmasının ödül töreni ve sergi açılışı yapıldı.

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu iş birliği ile düzenlenen yarışmaya 950 kişi, 2 bin 185 fotoğraf ile katıldı. Jürinin değerlendirmesi sonucu 4 fotoğraf dereceye girdi ve 50 fotoğraf da sergilenmeye değer bulundu.

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, törendeki konuşmasında, yarışmayı, medeniyet değerlerini ihya etmek, kültürel mirası yarınlara aktarmak, sanatçılarla sendikayı tanıştırmak ve tüm objektifleri eğitime odaklamak için düzenlediklerini ifade etti.

Fotoğrafın yeri geldiğinde daha adil bir dünyaya giden yolları aydınlattığını belirten Yalçın, "Biz Halepçe katliamını, Bosna'daki soykırımı, Filistin'deki direnişi, 15 Temmuz direnişini, Afrika'da, sömürgecilik kıskacında açlık, sefalet ve ölümle pençeleşen insanların hayata tutunma gayretlerini, öfkemizi, isyanımızı fotoğraflar üzerinden görür, okur ve anlamlandırırız." değerlendirmesinde bulundu.