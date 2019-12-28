HABER
  4. Türkiye’nin dört bir yanında kuaförler, engelliler için tek ses oldu

Türkiye’nin dört bir yanında kuaförler, engelliler için tek ses oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 10:35 | Son Güncelleme

Türkiye’nin dört bir yanında bulunan kuaförler, ‘Hayat Engel Tanımaz’ projesi ile önce Türkiye’de ardından ise dünyadaki engellilere hizmet için harekete geçti.Eskişehir’de kuaförlük yapan 27 yaşındaki Hasan Yılmaz ve ekibi, engelliler için unutulmayacak bir projeye imza attı.

Türkiye’nin dört bir yanında bulunan kuaförler, ‘Hayat Engel Tanımaz’ projesi ile önce Türkiye’de ardından ise dünyadaki engellilere hizmet için harekete geçti.
Eskişehir’de kuaförlük yapan 27 yaşındaki Hasan Yılmaz ve ekibi, engelliler için unutulmayacak bir projeye imza attı. Çocukluğundan beri hayalini kurduğu bu proje için Yılmaz, ilk olarak Türkiye’nin dört bir yanında kuaförlük yapan onlarca kişiye ulaştı. Her bir kuaför, ‘Hayat Engel Tanımaz’ sloganı ile bir engelli vatandaşa hizmet etmeye davet edilirken, rekabet kuaförlerin birbirlerini harekete geçirmesi sonucu hızla sosyal medyada da yayıldı. İlk olarak İzmir’den Adana’ya 20 farklı şehirden başlayan hizmet yarışı, Türkiye’nin 81 ilinden katılımlar ile çığ gibi büyüdü. Sosyal medya aracılığı ile yurt dışından da destekler beklenirken, kuaförlerin bu anlamlı hareketi ise vatandaşların gönlünde adeta taht kurdu.

“Türkiye’nin buna sessiz kalmayacağına inanıyorum”
Sıklıkla sosyal sorumluluk projelerinde yer aldığını belirten ve bu projenin de koordinatörlüğünü üstlenen Saloon HY sahibi Hasan Yılmaz, “‘Hayat Engel Tanımaz’ projesini düşündüm. Sosyal medyada hashtagler de açarak dünyaya yaymayı düşündüm. Sadece kendi şehrimde değil, tüm Türkiye’de böyle projeler yapmayı istiyorum. Aynı zamanda engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlarımızın ziyaret edilmesini ve hizmet edilmesini amaçladık. Bana gönül veren 20 tane daha arkadaşım farklı farklı şehirlerde tek yürek olduk. Onlarla beraber bu projede yer aldık. Çok mutluyum. Türkiye’nin buna sessiz kalmayacağına inanıyorum. Engelli ve bakıma muhtaç kardeşlerimiz bir tek Türkiye’de değil. Bu projeyle dünyaya açılıp böyle yerleri herkesin ziyaret etmesini ve hizmet almasını sağlayacağız. Bu projeden haberi olmayan diğer illerdeki arkadaşlarımızın da bunu gördükten sonra bize katılacağına inanıyorum” dedi.

Kralı eleştirdi, 4 yıl hapis cezası aldı! Kralı eleştirdi, 4 yıl hapis cezası aldı!
Rus savaş gemisi ’Azov’, Çanakkale Boğazı’ndan geçtiRus savaş gemisi ’Azov’, Çanakkale Boğazı’ndan geçti
Köpeğe çarpınca aracından indi, başka bir aracın çarpması sonucu öldüKöpeğe çarpınca aracından indi, başka bir aracın çarpması sonucu öldü
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acı olay... Eşini öyle görünce sinir krizi geçirdi

Acı olay... Eşini öyle görünce sinir krizi geçirdi

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Beşiktaş taraftarı maça damga vurdu

Beşiktaş taraftarı maça damga vurdu

Yerli otomobilin o özelliğine dikkat çekti ve... 'Yakalanamayacak bir performans'

Yerli otomobilin o özelliğine dikkat çekti ve... 'Yakalanamayacak bir performans'

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

Kerkük'te askeri üsse füze saldırısı: 1 ABD'li askeri personel öldü

Kerkük'te askeri üsse füze saldırısı: 1 ABD'li askeri personel öldü

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobili kullandı

Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobili kullandı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Temizlik işçisi kadın cam silerken 3. kattan aşağı düştü

Temizlik işçisi kadın cam silerken 3. kattan aşağı düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da kar sürprizi! Güne böyle uyandılar

İstanbul'da kar sürprizi! Güne böyle uyandılar

Arnavutköy'de motosiklet kazası! Başını otomobile çarptı

Böyle geldi, başını çarparak durdu

İstanbul'da acı olay... Eşini ölü halde buldu, sinir krizi geçirdi

Acı olay... Eşini öyle görünce sinir krizi geçirdi

İstanbullular dikkat! Beyoğlu’nda yılbaşı kutlamaları için bazı yollar kapanacak

Dikkat! O yollar trafiğe kapatılacak

Araçlar üst üste çıktı! Alkollü sürücü gözaltına alındı

Araçlar üst üste çıktı! Alkollü sürücü gözaltına alındı

Son dakika! Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem (Son depremler)

Akdeniz'de korkutan deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.