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Türkiye’nin dört bir yanından gelen eğitimciler Yeditepe’de buluşuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 14:23 | Son Güncelleme

YAKLAŞIK 500 eğitimci, 'Back to University' kapsamında yıllar sonra bir günlüğüne de olsa öğrencilik yıllarına geri dönüyor.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen eğitimciler Yeditepe’de buluşuyor

İSTANBUL, (DHA)- YAKLAŞIK 500 eğitimci, 'Back to University' kapsamında yıllar sonra bir günlüğüne de olsa öğrencilik yıllarına geri dönüyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen eğitimciler etkinlik kapsamında Yeditepe Üniversitesi'nde buluşuyor.

Back to University kapsamında Yeditepe Üniversitesi’nde bir araya gelen eğitimciler, kendileri için özel kurgulanan demo derslere katılarak, ders saatinde sınıflara giriyor, deneyler yapıyor, bölümlerle ilgili bilgiler alıyor. Yeditepe Üniversitesi’nin bilimsel çalışmaları hakkında sorularına yanıt bulan eğitimcilere, kampüs hayatı yaşatılıyor. Yeditepe Üniversitesi’nin 'Back to University' organizasyonu, 5-7 ve 12-14 Nisan tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.

“TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDEN BİRİYİZ”

İlk haftasında 130 okuldan, 230 eğitimcinin katıldığı Back to University, Yeditepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Aydın’ın konuşmasıyla başladı. Prof. Dr. Ahmet Aydın, Yeditepe Üniversitesi’nin lisans programlarındaki öğrenci sayısıyla ve lisans programlarının çeşitliliğiyle Türkiye’nin en kapsamlı, en büyük vakıf üniversitelerinden biri olduğunu söyledi.Back to University kapsamında eğitimcilerin, üniversitenin 13 fakültesindebulunan 72 bölümünde, farklı alanlarda seçtikleri derslerle üniversiteyi deneyimle olanağı bulacağını belirten Prof. Dr. Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Akademik işbirliklerimiz ve uluslararası anlaşmalarımızla, öğrencilerimize dünya vatandaşı olabilecekleri bir gelecek sunmak üzere kendimizi şekillendiriyoruz. Üniversitemizin programlarını bu hedef doğrultusunda oluşturuyoruz. İngilizce eğitimin yanı sıra 7 farklı dil öğrenme olanağı sunuyoruz. Disiplinler arası eğitime ve bütün programlarda çift ana dala önem veren bir üniversiteyiz. Öğrencilerimiz herhangi bir programı kazandıktan sonra, aynı zamanda başka bir alanda eğitim almak istiyorsa çift ana dal ya da yandal programlarından yararlanabiliyor.”

“ÖĞRETMENLERİN GÖREVİ BEYNİN NASIL KULLANILACAĞINI ÖĞRETMEK”

'Beynim Eğitimde' konulu bir seminer verenNöro Sağlık Beyin Araştırma Uygulama Merkezi Kurucusu ve Yönetici Ortağı Uzm. Dr. Kerem Dündar da, beyinle ilgili çok çarpıcı bilgiler verdi. Herkesin aynı beyne sahip olduğunu belirten Kerem Dündar, "Siz öğretmenlerin çocuklara öğretmesi gereken şey, zaten beyinlerinde bir yetenek var, onu kendileri için kullanmayı öğretmek. Öğretmenlerin ikinci işi de, bu organın nasıl kullanılacağını öğretmek” dedi.

“ÖĞRETMENLER ÇOCUKLARIN UMUDUDUR”

Duyuların beyne oynadığı oyunlara vurgu yapan Dr. Dündar, duyuların dünyayı tam olarak algılamaya yetmediğini söyledi. Duyuların oynadığı oyunların ardından ortaya çıkan bilginin 'zannetme' olarak ifade edilebileceğini kaydeden Dündar, “Bugün buraya gelerek, ‘Yeditepe nasıl bir yer’ zannetmekten, ‘Yeditepe nasıl bir yer’ öğrenmeye geçiyorsunuz. Bilimin amacı, ‘Benim zannettiğim şey doğru mu’ sorusunun yanıtını bulmak” diye konuştu.

Eğitimcilere 'Bugün beğendiğiniz insanları da sizlerden biri eğitti' diyen Dr. Kerem Dündar, "Çocukların beyinleri aynı, onlar sizin gözünüzde ayrılıyor. Öğretmenler bütün çocukların umududur” ifadelerini kullandı.

(FOTOĞRAF)

Türkiye’nin dört bir yanından gelen eğitimciler Yeditepe’de buluşuyorTürkiye’nin dört bir yanından gelen eğitimciler Yeditepe’de buluşuyorTürkiye’nin dört bir yanından gelen eğitimciler Yeditepe’de buluşuyor

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