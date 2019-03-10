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Türkiye'nin dört bir yanından topladıkları 300 çeşit taşı sergiliyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 11:33 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya bölümü öğretim üyeleri Doç.Dr.

Türkiye'nin dört bir yanından topladıkları 300 çeşit taşı sergiliyorlar

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya bölümü öğretim üyeleri Doç.Dr. Emre Şahin ile Dr. İlker Eroğlu'nun Türkiye'nin dört bir yanından topladığı yaklaşık 300 taş, sergilenmeye başlandı. Doç. Dr. Emre Şahin, bu serginin hayata geçirecekleri Trakya Doğa Tarih Müzesi'nin temellerini oluşturacağını belirtti.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Emre Şahin ile Dr. İlker Eroğlu, aylarca süren çalışmalarla Türkiye'nin dört bir yanından topladıkları taş, maden, mineral, metamorfik (başkalaşım kayaçlar) ve fosillerden oluşan yaklaşık 300 çeşit taşı sergilemeye başladı. Doç.Dr. Emre Şahin, taşların büyük bölümünü kendilerinin topladığını, ulaşamadıkları bölgelerdeki taşları ise kamu kurumları aracılığıyla temin ettiklerini söyledi. Serginin ileriki dönemde hayata geçirecekleri Trakya Doğa Tarih Müzesi'nin temellerini oluşturacağını belirten Şahin, "Sergilediğimiz bu taşlar başta Akdeniz Bölgesi olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinden toplandı. Sergimizde yaklaşık 300 fosil, mineral, kayaş ve maden örnekleri bulunmakta. Kendi çabalarımız ile ulaşamadığımız örnekler vardı. Bunları çeşitli kamu kurumları yardımı ile elde ettik ve burada ziyaretçilere ve hedef kitleye sunduk. Bu sergiyi, endemik bitkiler ve farklı toprak çeşitleri ile daha da zenginleştirmeyi planlıyoruz" dedi.
Dr. İlker Eroğlu ise projeyi rektörlük ve öğrencilerin katkısı ile gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu çalışmada bizler coğrafya biliminin ülkemiz için önemini ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Coğrafyayı herkes dağ ve tepe gibi görüyor. Ama öyle değil. Coğrafyayı bilmezsen, ülkeyi yönetemezsin. Coğrafyayı bilmezsen, yöreyi ve yöre kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirmeyi bilemezsin. Coğrafyayı bilmezsen, depremi ve gerçeklerini bilemezsin. Bu amaçla da bu sergi ile bir farkındalık yaratmak için çalıştık. Ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden, fosil, taş ve kayaç örnekleri getirdik. Bu bir başlangıç bizim için. Gördüğünüz gibi sergi herkesin büyük ilgisini çekti. Yoğun bir katılım oldu. Hatta liselerimizden öğrencilerimiz topluca ziyarete geldiler. Bu açıdan önemli bir projeye imza attığımıza inanıyoruz. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
Sergi, eğitim dönemi süresince Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi fuaye salonunda açık kalacak.

FOTOĞRAFLI

Türkiye'nin dört bir yanından topladıkları 300 çeşit taşı sergiliyorlarTürkiye'nin dört bir yanından topladıkları 300 çeşit taşı sergiliyorlarTürkiye'nin dört bir yanından topladıkları 300 çeşit taşı sergiliyorlarTürkiye'nin dört bir yanından topladıkları 300 çeşit taşı sergiliyorlar

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