Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari, "Nijerya ile Türkiye arasında artan ticari ilişkileri ve Türkiye'nin dünya tarihine katkısını takdir ediyorum." dedi.
Nijerya Devlet Başkanı Buhari'nin Sözcüsü Garba Shehu, Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Melih Ulueren'in güven mektubunu Buhari'ye sunmasının ardından yazılı açıklama yaptı.
Sözcü Shehu, kabulde Buhari’nin Büyükelçi Ulueren'e "Nijerya ile Türkiye arasında artan ticari ilişkileri ve Türkiye'nin dünya tarihine katkısını takdir ediyorum. Hükümetimiz Türkiye ile daha derin ve zengin ilişkilerin geliştirilmesini destekleyecek." ifadelerini kullandığı bilgisini paylaştı.
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