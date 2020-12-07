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"Türkiye'nin Ege ve Akdeniz'de Askeri Faaliyetleri Arttırdığı Doğru Değil"

07.12.2020 11:15 | Son Güncelleme:
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Türk Dışişleri Bakanlığı, Yunan basınında yer alan Türkiye’nin AB zirvesi öncesinde Ege ve Akdeniz’de askeri faaliyetlerini arttırdığı iddialarına yanıt verdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, haberlerin gerçek dışı olduğunu söyledi

Türk Dışişleri Bakanlığı, Yunan basınında yer alan Türkiye’nin AB zirvesi öncesinde Ege ve Akdeniz’de askeri faaliyetlerini arttırdığı iddialarına yanıt verdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, haberlerin gerçek dışı olduğunu söyledi.

Aksoy konuya dair bir soru üzerine yaptığı açıklamada “Bu konuda çıkan haberler gerçek dışıdır. Aksine Yunanistan 20 Ekim 2020 tarihinden itibaren yayınladığı “11 NAVTEX” ve “12 NOTAM” ile Ege ve Doğu Akdeniz’de 24 askeri faaliyet yapacağını duyurarak bölgede kışkırtıcı ve gerginliği artırıcı askeri faaliyetlerine devam etmektedir” dedi.

Aksoy ayrıca Yunanistan’ın diyalog kanallarını kapalı tutarak NATO tarafından yapılması planlanan toplantılara da katılmadığını söyledi. Aksoy “Yunanistan askeri konularda da diyalog kanallarını kapalı tutmakta, NATO Genel Sekreteri’nin ayrıştırma inisiyatifinin ilerletilmesini önlemektedir. Nitekim, Yunanistan 9 Ekim 2020 tarihinden bu yana NATO Askeri Makamlarınca tertiplenmesi planlanan toplantılara da katılmamaktadır. Yunanistan Türkiye ile ikili meselerini başkalarından medet umarak değil, ancak Türkiye ile masaya oturarak, işbirliği ve diyalog ile çözebilir”ifadelerini kullandı.

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