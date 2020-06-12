HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. ''Türkiye'nin Ekonomik Güvenilirliğini Yeniden İnşa Etmesi Şart''

''Türkiye'nin Ekonomik Güvenilirliğini Yeniden İnşa Etmesi Şart''

12.06.2020 16:40 | Son Güncelleme

DEVA Partisi kurucusu Ali Babacan, Reuters’a verdiği söyleşide, Türkiye'nin yabancı fonları çekebilmesi ve ekonomik büyümeyi sağlayabilmesi için öncelikle ekonomik güvenilirliğini yeniden inşa etmesi gerektiğini söyledi

''Türkiye'nin Ekonomik Güvenilirliğini Yeniden İnşa Etmesi Şart''

AKP hükümetlerinde ekonomi ve dışişleri bakanlığı yapan ve bir dönem başbakan yardımcısı olarak görev alan DEVA Partisi kurucusu Ali Babacan, Reuters haber ajansına verdiği söyleşide, Türkiye'nin ihtiyacı olduğu yabancı fonları çekebilmesi ve ekonomik büyümeyi tekrar sağlayabilmesi için öncelikle ekonomik güvenilirliğini yeniden inşa etmesi gerektiğini söyledi.

53 yaşındaki eski Başbakan Yardımcısı Babacan, kurulmasına katkı sağladığı AKP'nin ilerlediği yönle ilgili ''derin farklılıklar'' oluştuğu gerekçesiyle geçen yıl Temmuz ayında istifa etmiş, Mart ayında da Demokrasi ve Atılım Partisi'ni (DEVA) kurmuştu.

Babacan, Reuters haber ajansına verdiği söyleşide, Türkiye'nin yeni döviz kaynaklarına erişim sağlayamaması durumunda Türk Lirası'nın bir kez daha değer kaybıyla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu, ancak Türkiye'nin ekonomik kurumlarına olan güvenin erozyona uğradığına dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'yı faiz indirimine gitmediği gerekçesiyle geçen yıl görevden almıştı. Merkez Bankası'nın o dönemden bu yana faiz oranlarını enflasyonun altına çekmesi, bankanın bağımsızlığını tartışmaya açmıştı. Merkez Bankası'nın Türk Lirası'nın daha fazla değer kaybına uğramasını engellemek için milyarlarca dolar harcaması, Ankara'yı yabancı fon arayışına itti.

Ali Babacan, Reuters söyleşisinde, ''Türkiye yabancı dövizi yakında bulmak zorunda, ama önce ekonomi yönetimine olan güven ve itibarı yeniden kazandırmalı'' şeklinde konuştu.

Babacan, ''Kurumlar zaten çoktan güvenilirliğini yitirmişti. Soğan fiyatlarını kendiniz belirleyebilirsiniz. Ama döviz fiyatlarının ne olacağını siz belirleyemezsınız, uluslararası piyasalar bu şekilde işlemez'' dedi.

Babacan AKP'de önce Ekonomi Bakanı, sonra Dışişleri Bakanı, 2009-2015 yılları arasındaysa Başbakan Yardımcısı olarak görev yapmıştı.

Kamuoyu yoklamaları, DEVA Partisi'nin yüzde 1 ila yüzde 2 oranında destek gördüğünü ortaya koyuyor. Erdoğan hükümetinin 2023'e kadar dayanması olasılığının düşük olduğunu kaydeden Babacan, önümüzdeki yıl ya da 2022'de seçim olmasını beklediğini söyledi.

Corona pandemisi, yatırımcıların döviz rezervlerinin azalmasıyla ilgili kaygıları ve yüksek dış borç yükümlülükleri, Türk Lirası'nın değerine büyük darbe indirdi. Ancak Katar'ın geçen ay mevcut döviz takas (swap) hattının hacmini üç kat arttırarak 15 milyar dolara çıkarması, hükümete destek sağladı.

Reuters’a konuşan yatırımcılar ve bankacılara göre, Türkiye'nin en kötü senaryonun gerçekleşmesi durumunda para transferlerine ya da bankalardan çekilecek para miktarına limit koyarak sermaye kontroluna gitmesi mümkün. Ancak hükümetin bu yolda çoktan ilerlemeye başladığını kaydeden Babacan, ''Sermaye kontrolu siyah-beyaz bir bölge değildir, gri tonları da mevcuttur. Türkiye daha koyu gri tona doğru ilerliyor'' dedi.

Avrupa Merkez Bankası'nın kilit bir ticari ortağı korumak için swap hattı açabileceğini söyleyen Babacan, ''Eğer Türk ekonomisi bugün çökerse bu durum Avrupa'daki ekonomilere de zarar verir. Avrupa Merkez Bankası bunu görüyor olmalı ve etkin bir rol oynamalı'' ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü oyuncu sezonu açtı! İşte olay yaratan poz Ünlü oyuncu sezonu açtı! İşte olay yaratan poz
Çorum'da 'aslan' ihbarı yağıyor! Kaymakamlık harekete geçtiÇorum'da 'aslan' ihbarı yağıyor! Kaymakamlık harekete geçti
2020 Yılının En Popüler Telefonları2020 Yılının En Popüler Telefonları

En Çok Okunan Haberler

Bu markalardan uzak durun!

Bu markalardan uzak durun!

Korkunç olay! Eşini ve 2 çocuğunu öldürüp intihar etti

Korkunç olay! Eşini ve 2 çocuğunu öldürüp intihar etti

Acun'la anılıyordu! O ismin yeğeniyle...

Acun'la anılıyordu! O ismin yeğeniyle...

Koronavirüs sona mı eriyor? İyi haberler geliyor

Koronavirüs sona mı eriyor? İyi haberler geliyor

Babacan'dan erken seçim açıklaması! Tarih de verdi

Babacan'dan erken seçim açıklaması! Tarih de verdi

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Ayasofya açıklaması

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Ayasofya açıklaması

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

'Vaka sayısı bir günde yüzde 50 arttı' iddiasına yanıt

'Vaka sayısı bir günde yüzde 50 arttı' iddiasına yanıt

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

O ilimizde insan seli!

O ilimizde insan seli!

Emre Cemil Ayvalı AK Parti'deki görevinden istifa etti

Emre Cemil Ayvalı AK Parti'deki görevinden istifa etti

Diğer Haberler
Park halinde freni boşalan hafriyat kamyonu dehşet saçtı

Park halinde freni boşalan hafriyat kamyonu dehşet saçtı

Türkiye'den Akdeniz'de gövde gösterisi

Türkiye'den Akdeniz'de gövde gösterisi

Diyarbakır'dan sonra Batman'da da ikinci dalga endişesi! Vaka sayıları artıyor

Diyarbakır'dan sonra bir ilimizde daha ikinci dalga endişesi!

Çorum'da 'aslan' ihbarı yağıyor! Kaymakamlık harekete geçti

Çorum'da 'aslan' ihbarı yağıyor! Kaymakamlık harekete geçti

Sağlık çalışanını ambulansta taciz eden kişiden pes dedirten savunma

Sağlık çalışanını taciz eden kişiden pes dedirten savunma

Hatay Valisi Rahmi Doğan açıkladı! Afrin ve İdlib'deki askerlerimizdeki koronavirüs vaka sayısı...

Afrin ve İdlib'deki askerlerimizdeki koronavirüs vaka sayısı... Vali açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.