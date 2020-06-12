''Türkiye'nin Ekonomik Güvenilirliğini Yeniden İnşa Etmesi Şart''

AKP hükümetlerinde ekonomi ve dışişleri bakanlığı yapan ve bir dönem başbakan yardımcısı olarak görev alan DEVA Partisi kurucusu Ali Babacan, Reuters haber ajansına verdiği söyleşide, Türkiye'nin ihtiyacı olduğu yabancı fonları çekebilmesi ve ekonomik büyümeyi tekrar sağlayabilmesi için öncelikle ekonomik güvenilirliğini yeniden inşa etmesi gerektiğini söyledi.

53 yaşındaki eski Başbakan Yardımcısı Babacan, kurulmasına katkı sağladığı AKP'nin ilerlediği yönle ilgili ''derin farklılıklar'' oluştuğu gerekçesiyle geçen yıl Temmuz ayında istifa etmiş, Mart ayında da Demokrasi ve Atılım Partisi'ni (DEVA) kurmuştu.

Babacan, Reuters haber ajansına verdiği söyleşide, Türkiye'nin yeni döviz kaynaklarına erişim sağlayamaması durumunda Türk Lirası'nın bir kez daha değer kaybıyla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu, ancak Türkiye'nin ekonomik kurumlarına olan güvenin erozyona uğradığına dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'yı faiz indirimine gitmediği gerekçesiyle geçen yıl görevden almıştı. Merkez Bankası'nın o dönemden bu yana faiz oranlarını enflasyonun altına çekmesi, bankanın bağımsızlığını tartışmaya açmıştı. Merkez Bankası'nın Türk Lirası'nın daha fazla değer kaybına uğramasını engellemek için milyarlarca dolar harcaması, Ankara'yı yabancı fon arayışına itti.