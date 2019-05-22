Türkiye’nin El Bab operasyonu film oluyor

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’de terör örgütü DEAŞ’a darbe vurduğu tarihi El Bab Operasyonu sinema filmi oluyor. Yönetmenliğini Haydar Işık’ın yapacağı filmde Yüzbaşı Hande karakterini oynayacak olan oyuncu Hande Arısoy, rolüne bir zamanlar en önemli yurt dışı operasyonlarda görev alan kıdemli askerlerden eğitim alarak hazırlanıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri, 21 Aralık 2016’da Fırat Kalkanı Operasyonu’nun en kritik noktası olan El Bab’taki Akil Tepesi’ni terör örgütü DEAŞ militanlarından temizlemişti. 20 Aralık’ı 21 Aralık’a bağlayan gece, DEAŞ’ın üs haline getirdiği El Bab’a hakim olan Akil Tepesi’ndeki hastaneye yönelik operasyonda 16 Mehmetçik şehit olmuştu. TSK’nın DEAŞ terör örgütüne en büyük darbeyi indirerek yakın tarihin en büyük kahramanlıklarına sahne olan Akil Tepesi Operasyonu, El Bab Akil Tepesi ‘Bir Gece Ansızın Gelebiliriz’ adıyla beyazperdeye aktarılıyor.

Kadın Askeri Canlandırmak Onur Verici

Mehmetçiğin tarih yazdığı o gecenin anlatılacağı El Bab Akil Tepesi’nde önemli rollerden birini oyuncu Hande Arısoy canlandıracak. Yüzbaşı Hande karakterine hayat verecek olan genç oyuncu Hande Arısoy, rolüne bugüne kadar birçok yurt dışı operasyonlarda görev almış kıdemli askerlerden, başta terör operasyonları olmak üzere askeri konularda eğitim alarak hazırlanıyor. Genç oyuncu “Kurtuluş Savaşı’ndan bugüne topraklarımıza göz diken, ulusal bağımsızlığımıza el uzatanların karşısında kahraman ordumuz sayısız destan yazdı. El Bab da bu destanlardan biri. Kara Fatma’dan Halime Çavuş’a ordumuzun onlarca isimsiz kahramanı kadın askerlerimizden birini temsil eden Yüzbaşı Hande’yi canlandıracağım. Bu benim için hem heyecan verici, hem de büyük bir onur” diye konuştu.

TSK’nın tüm dünyada hayranlık bırakan El Bab Operasyonu’nun merkezinde Türkiye’nin Ortadoğu politikasını en iyi kurgulayan yapım iddiasındaki El Bab Akil Tepesi, Bir Gece Ansızın Gelebiliriz filminin yönetmeni Haydar Işık, yapımcısı ise Hakan Aslaneli. Filmin sahneleri Gaziantep, Kastamonu ve Çankırı’da kurulacak dev platolarda çekilecek. Çekimler Eylül ayında start alacak. Akil Tepesi’ndeki kanlı çatışma sahneleri, Türkiye’de ilk kez kullanılacak özel dijital efektlerle canlandırılacak.

El Bab Kahramanları, Beyaz Perdede Ölümsüzleşecek

Yönetmen Haydar Işık, ulusal güvenliğimizi tehdit eden terör örgütüne darbe indiren El Bab Operasyonu’nun ve kahraman Mehmetçiğin milli tarih sayfalarımızda yerini aldığını hatırlatarak “Bir yönetmen olarak, içinde yaşadığımız dönemi, bugüne ve gelecek kuşaklara sanat yoluyla aktarmak gibi bir görevimiz var. El Bab da en çok anlatılmayı hak edenlerden. O gece yaşananların, yaşayanların gerçek hikayesinden yola çıktık. İki yıldır gerek mekan gerek oyuncu kadrosuyla çok titiz bir çalışmanın içindeyiz. ‘El Bab Akil Tepesi, Bir Gece Ansızın Gelebiliriz’ vizyona girdiğinde ‘o geceyi yaşayanlar ve o gece yaşananlar’ üzerine çok şey konuşacağız. El Bab kahramanı şehitlerimizin ve gazilerimizin kahramanlık hikayesi beyaz perdede ölümsüzleşecek” dedi.

