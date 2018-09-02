Türkiye'nin en az nüfuslu ili Bayburt, gurbetçilerle doldu taştı

Murat SÖYLEMEZ BAYBURT,(DHA)- TÜRKİYE'nin en az nüfuslu ili Bayburt, yaz aylarında gurbetçi vatandaşların tatil için memleketlerine dönmesi ile en kalabalık günlerini yaşıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Şubat 2017 verilerine göre, 80 bin 417 nüfuslu kente, yurt içi ve dışından gelen ziyaretçilerle nüfusun 3 katına çıktığı belirtildi. Kentin cadde ve sokaklarında, araçlar için park sıkıntısı yaşanırken, vatandaşlar da kaldırımda yürümekte zorlanmaya başladı. Kentteki hareketlilik ve yoğunluk hem esnafı hem de kent halkını memnun etti. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa başta olmak üzere yurt dışına göç eden Bayburtlu vatandaşlar, bayram tatili için adeta memleketlerine çıkartma yaptı. Yaz ayının gelmesi ve bayram tatili nedeniyle gurbetçiler Bayburt'a akın etti, Türkiye'nin en az nüfuslu ili olan Bayburt, tarihinin en kalabalık günlerini yaşadı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Şubat 2017 verilerine göre, 80 bin 417 kişinin yaşadığı kente, yurt içi ve dışından gelen ziyaretçilerle nüfusun 3 katına çıktığı belirtildi. Kentin cadde ve sokaklarında, araçlar için park sıkıntısı yaşanırken, vatandaşlar da kaldırımda yürümekte zorlanmaya başladı. CADDELER DOLDU TAŞTI Kentte, Cumhuriyet Caddesi başta olmak üzere birçok cadde ve sokaklara araçların park edilmesiyle, trafik akışının güçlükle ilerlediği gözlendi. Trafik yoğunluğu bakımından en sakin şehirlerden biri olan kentte yaşanan yoğunluk nedeniyle kapalı ve açık otoparklarda doluluk oranı yüzde yüze ulaştı, trafik polis ve belediye ekipleri de trafiği düzenlemek için yoğun mesai harcadı. Yurt dışındaki gurbetçilerin lüks otomobillerle geldiği kentte, vatandaşlar akrabaları ile hasret giderdi, yöresel ürünlerden de satın aldı. Kentteki hareketlilik ve yoğunluk hem esnafı hem de kent halkını memnun etti. 'MEMLEKETİMİZİ ÇOK SEVİYORUZ' Yaşanan yoğunluktan en çok memnun kalan lokanta, fırın ve pastane gibi işletmeler, 'Bayburt Bayburt olalı böyle kalabalık görmedi' değerlendirmesinde bulundu, kente muhteşem bir canlanma olduğuna işaret etti. İşlerinin çok güzel olduğunu anlatan esnaf Bayram Yılmaz, Bu yılki kalabalık bizleri ziyadesiyle memnun etti. Her zaman böyle olsun isteriz dedi. Kent sakinlerinden Yusuf Okumuş da, Bayburt'u ilk kez bu kadar kalabalık gördüğünü ve bu yoğunluğun 12 aya yayılması gerektiğini söyledi. Almanya'dan kente gelen gurbetçi Mümin Aktürk de Almanya'dan geldik, dedemizin, babamızın memleketine. Bu kültür yaşamalı. Memleketimizi çok seviyoruz. Bu yıl çok kalabalık oldu. Araçları parkta sıkıntı çekiyoruz ama yine de gelmeye değer diye konuştu.

