HABER

Türkiye’nin en az nüfuslu mahallelerinden biri camisine kavuşuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 14:03 | Son Güncelleme

Türkiye’nin en az nüfuslu kırsal mahallelerinden biri olan Kıroğlu Mahallesi’nde bulunan ve bir süredir kapalı olan cami, restore edilerek yeniden ibadete açılıyor.Türkiye’nin en az nüfuslu mahallerinden biri olan Samsun‘un Havza ilçesine bağlı Kıroğlu Mahallesi’ndeki 60 senelik ‘Kıroğlu Camisi’ yeniden ibadete açılıyor.

Türkiye’nin en az nüfuslu mahallelerinden biri camisine kavuşuyor

Türkiye’nin en az nüfuslu kırsal mahallelerinden biri olan Kıroğlu Mahallesi’nde bulunan ve bir süredir kapalı olan cami, restore edilerek yeniden ibadete açılıyor.
Türkiye’nin en az nüfuslu mahallerinden biri olan Samsun‘un Havza ilçesine bağlı Kıroğlu Mahallesi’ndeki 60 senelik ‘Kıroğlu Camisi’ yeniden ibadete açılıyor. En az nüfuslu mahaller arasında olan Kıroğlu Mahallesi’nde toplamda 7 hane kalıyor. Kışları sadece 4 kişinin yaşadığı mahallede muhtar olan Hamit Aytekin, "Camimiz bir süre ibadete kapalıydı. Burada camimize elektrik tesisatı döşettik. İçeride tabanında ve tavanında kırıklar vardı. Onların onarımını yaptık. Boyası yapıldı. Yerlere halı döşenecek. Camimiz Kurban Bayramı’na hazır hale gelecek” diye konuştu.

"Amacım minare yapmak"
Yoğun bir çalışma içerisinde olduğunu ifade eden Muhtar Hamit Aytekin, “Camimizin restorasyonuna bitmesine az kaldı. Bittiği zaman çevredeki iş adamlarının yardımıyla yeni bir minare yaptırmak istiyoruz. Bunun dışında camimizin yanına lojman yaptıracağız. Yolların onarımı için gerekli çalışmaları sürdürüyoruz” dedi.
Hamit Aytekin, Kıroğlu Mahallesi muhtarlık seçimlerine tek aday olarak katılmış ve kazanmıştı.

Türkiye’nin en az nüfuslu mahallelerinden biri camisine kavuşuyor

Türkiye’nin en az nüfuslu mahallelerinden biri camisine kavuşuyor

Kendinize en uygun üniversite tercihi nasıl yapılır?Kendinize en uygun üniversite tercihi nasıl yapılır?
İstanbul’da tarihin en büyük sahte dolar operasyonu!İstanbul’da tarihin en büyük sahte dolar operasyonu!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kalibrasyon Merkezi'nde 'cıva' paniği (1)Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kalibrasyon Merkezi'nde 'cıva' paniği (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trende ortalık bir anda karıştı!

Trende ortalık bir anda karıştı!

Hamile kadın ve eşine trafikte dehşeti yaşatan baklavacılara bir şok daha

Hamile kadın ve eşine trafikte dehşeti yaşatan baklavacılara bir şok daha

Bakanlık açıkladı! Bingöl'de PKK'ya darbe

Bakanlık açıkladı! Bingöl'de PKK'ya darbe

'Bir kadına aşık oldum' diyen Kalben'e Deniz Akkaya'dan destek!

'Bir kadına aşık oldum' diyen Kalben'e Deniz Akkaya'dan destek!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

LGS birinci yerleştirme sonuçları açıklandı

LGS birinci yerleştirme sonuçları açıklandı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Pakdemirli'den İspanya'dan Türkiye'ye getirilen hayvanlarla ilgili açıklama

Kurban Bayramı öncesi tedirginlik yaratmıştı! Açıklama geldi

Son dakika İstanbul’da tarihin en büyük sahte dolar operasyonu!

İstanbul’da tarihin en büyük sahte dolar operasyonu!

Meteoroloji merkezinde 'civa' paniği! 13 kişi hastaneye kaldırıldı

Meteoroloji'de 'civa' paniği! 13 kişi hastaneye kaldırıldı

İstanbul Valiliği Suriyeliler için süre verdi

İstanbul Valiliği Suriyeliler için süre verdi

Metil alkol için 'bandrollü şişeden çıktı' iddiası

Korkunç iddia! 4 ilde 23 kişi hayatını kaybetmişti

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın'ın eşinin ifadesi ortaya çıktı!

İfadesi ortaya çıktı: Arjantin ve Uruguay'da iki kez bulundum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.