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Türkiye'nin en büyük Atatürk Anıtı, ziyaretçi sayısıyla Artvin'de ilk sırada

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 12:35 | Son Güncelleme

ARTVİN'de, 22 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en büyük Atatürk Anıtı'nın yer aldığı Atatepe, 35 bin kişiyle 1 yılda kentte en çok ziyaret edilen yer oldu.

Türkiye'nin en büyük Atatürk Anıtı, ziyaretçi sayısıyla Artvin'de ilk sırada

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA)- ARTVİN'de, 22 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en büyük Atatürk Anıtı'nın yer aldığı Atatepe, 35 bin kişiyle 1 yılda kentte en çok ziyaret edilen yer oldu.
Kentte, 22 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en büyük Atatürk Anıtı'nın yer aldığı Atatepe tamamlanan çevre düzenlemelerinin ardından geçen yıl ziyarete açıldı. Kahvecioğlu Vakfı Başkanı Sıtkı Kahvecioğlu'nun yaptırdığı 50 ton ağırlığındaki Atatürk Anıtı, ziyaretçi akınına uğradı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Büyük Taarruz öncesinde Afyon Kocatepe'deki duruşunun işlendiği, 40 ton çelik ve 10 ton bakır kullanılarak yapılan ve şehrin her yerinden görünen anıt, 35 kişiyle 1 yılda kentte en çok ziyaret edilen yer oldu. Artvinlilerin yanı sıra kent dışından gelen yerli ve yabancı turistlerin de ziyaret ettiği Atatürk Anıtı, Cumhuriyet Bayramı'nda da yoğun ziyaretçi ağırladı. Ziyaretçiler, ellerinde Türk bayraklarıyla geldiklerin anıt önünde sık sık anı fotoğrafı çekip, selfie yaptı.
GENÇLERDEN TEŞEKKÜR
Atatürk Anıtı'nı ziyaret eden Artvinli bir grup genç de eserde emeği olan Sıtkı Kahvecioğlu'na teşekkür etti. Ziyaretçilerden Anıl Öztürk, "Türkiye'nin en büyük Atatürk heykelini bize hediye eden, bize miras bırakan çok değerli büyüğümüz Sıtkı Kahvecioğlu'na Artvin halkı ve genç arkadaşlarımız huzurunda teşekkür ediyoruz" dedi.
'GURUR DUYDUM'
Kahvecioğlu Vakfı Başkanı Sıtkı Kahvecioğlu ise gençlerin kendisini onurlandığını belirterek, "Gençler beni onurlandırdı. Gurur, şeref duydum. Çok mutlu oldum. Bir şeye o kadar para sarf edersin neticesi hüsran olur, beğenilmez. Ben şahsen bugün bu heykeli beğeniyorum" diye konuştu. Konuşurken duygulanıp gözleri dolan Kahvecioğlu, büyük zorluklarla kurulan Cumhuriyet'in önemini iyi anlamalarını ve sahip çıkmalarını da istedi.
35 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ
Artvin Belediyesi Atatepe Sosyal Tesisler Müdürü Burak Coşkun ise Atatürk Anıtı'nı 35 bin kişinin ziyaret ettiğini kaydederek, "Vatandaşlarımız tarafından yoğun ilgi görüyor. Bu da bizi oldukça mutlu ediyor. Türkiye'nin en büyük Atatürk heykelini dünyaya duyurmanın amacı içindeyiz" ifadelerini kullandı.
TAKSİ HİZMETİ BAŞLADI
Öte yandan, anıta yoğun ilgi üzerine, bölgede taksi ve dolmuş hizmeti başlatıldı. Taksici Cihat Çelik, turizme katkı vermeyi amaçladıklarını söyledi.

FOTOĞRAFLI

Türkiye'nin en büyük Atatürk Anıtı, ziyaretçi sayısıyla Artvin'de ilk sıradaTürkiye'nin en büyük Atatürk Anıtı, ziyaretçi sayısıyla Artvin'de ilk sıradaTürkiye'nin en büyük Atatürk Anıtı, ziyaretçi sayısıyla Artvin'de ilk sıradaTürkiye'nin en büyük Atatürk Anıtı, ziyaretçi sayısıyla Artvin'de ilk sırada

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