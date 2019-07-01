HABER

Türkiye'nin en büyük Atatürk maskı zamana yenildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 10:11 | Son Güncelleme

ANTALYA'ya karayoluyla gelenleri 11 yıldır karşılayan ve Türkiye'nin en büyüğü olma özelliği taşıyan Atatürk maskı, henüz bilinmeyen nedenle kırıldı.

Türkiye'nin en büyük Atatürk maskı zamana yenildi

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'ya karayoluyla gelenleri 11 yıldır karşılayan ve Türkiye'nin en büyüğü olma özelliği taşıyan Atatürk maskı, henüz bilinmeyen nedenle kırıldı.
Turizm kenti Antalya'nın hakim tepelerinden biri olan Kepez Varyant'a 11 yıl önce 10 ton demir, 40 ton kum ve 10 ton çimento kullanılarak inşa edilen ve asıldığı yerde kente gelenleri karşılayan Atatürk maskı kırıldı. 35 metre yüksekliği ve 25 metre genişliği ile Türkiye'nin en büyüğü olma özelliği taşıyan maskta, Atatürk'ün sağ kulak üstünde henüz bilinmeyen nedenle yaklaşık 2 metrekarelik delik açıldı. Yüz bölgesindeki birkaç yerde de çatlakların meydana geldiği mask, kente giriş yapanların mecburi güzergahı üzerinde bulunması dolayısıyla kolaylıkla görülüyor. Bazı vatandaşlar maskın zarar gören kısımlarının fotoğraf ve video görüntülerini sosyal medya hesaplarında paylaşarak duruma tepki gösterdi.
Atatürkçü Düşünce Derneği Antalya Şube Başkanı İbrahim Daş, maskın bir simge olduğunu, Mustafa Kemal Atatürk'ün düşüncelerinin ve hedeflerinin büyük önem taşıdığını söyledi. Kırılan maskın Antalya'ya yakışmadığını ifade eden Daş, “Maskı oraya Kepez Belediyesi astırmıştı. O zamanlarda bu çalışmadan dolayı memnuniyetimizi dile getirmiştik. Mask kırılabilir ancak belediyemiz ya da yetkililer en kısa sürede onarımını yapmalıdır, yapacaklarından da eminim. Konunun takipçisi olacağız. Bizden de destek istenirse elimizden ne gelirse yapmaya hazırız" dedi.

FOTOĞRAFLI

Türkiye'nin en büyük Atatürk maskı zamana yenildiTürkiye'nin en büyük Atatürk maskı zamana yenildiTürkiye'nin en büyük Atatürk maskı zamana yenildi

Gören büyüleniyor! İşte Konya'nın gizli cennetiGören büyüleniyor! İşte Konya'nın gizli cenneti
(Özel) Geleceğin bilim insanlarından protez el(Özel) Geleceğin bilim insanlarından protez el
Yumruklar havada uçuştu! Elektroşok cihazıyla saldırdıYumruklar havada uçuştu! Elektroşok cihazıyla saldırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

23 Haziran sonrası istifa krizi! Art arda duyurdular

23 Haziran sonrası istifa krizi! Art arda duyurdular

Survivor Yunanistan şampiyonu belli oldu!

Survivor Yunanistan şampiyonu belli oldu!

Survivor'da büyük finale kalan iki isim belli oldu!

Survivor'da büyük finale kalan iki isim belli oldu!

Fuat Oktay'tan sert uyarı: Sonuçları ağır olur

Fuat Oktay'tan sert uyarı: Sonuçları ağır olur

KKTC'de korkutan patlama!

KKTC'de korkutan patlama!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Süleyman Soylu, HDP'li vekilin iddiasını yalanladı

Süleyman Soylu, HDP'li vekilin iddiasını yalanladı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye ile Bulgaristan sınırına köprü kuruluyor

Çalışmalar tamamlandı! Yeni proje geliyor

Duyan inanamıyor! Herkes Erzurum'daki gizemli yolun sırrını çözmeye geliyor

Duyan inanamıyor! Herkes gizemli yolun sırrını çözmeye geliyor

Son dakika: Kuzey Irak'a hava harekatı!

Son dakika: Kuzey Irak'a hava harekatı!

Tuzla'da araç muayane istasyonunda kavga!

Yumruklar havada uçuştu! Elektroşok cihazıyla saldırdı

Kemaliye’de kapı tokmaklarının sırrı

O ilçeye özel üretiliyordu! 120 yıl sonra ilk kez...

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden motosikletiyle tek teker geçmişti! Emniyet duyurdu: Yakalandı

Emniyet duyurdu! Yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.