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Türkiye'nin en büyük Atatürk maskı zamana yenildi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 16:16 | Son Güncelleme

MASK İHALEYLE ONARILACAK Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Atatürk maskının onarımına ilişkin ihaleye çıkacaklarını söyledi.

MASK İHALEYLE ONARILACAK
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Atatürk maskının onarımına ilişkin ihaleye çıkacaklarını söyledi. Başkan Tütüncü, "Varyant terasındaki Atatürk maskının zarar gördüğünü biliyorduk. Bununla ilgili tespit çalışmalarını tamamladık. Maskın yapımının üzerinden 11 yıl geçmiş. Maskın içindeki çelik aksam zarar görmüş, paslanmış. O delikler de zamanla meydana gelmiş. Bu durum normaldir. Bununla ilgili önümüzdeki günlerde ihaleye çıkacağız. Tahmini 120 ile 150 gün arasında maskı yerinde onarmayı planlıyoruz. Maliyeti, önümüzdeki günlerde ihalenin ardından belli olacak" dedi.

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