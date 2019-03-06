Türkiye’nin en büyük çiftçi ailesi milletin evinde

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, “Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri olarak kendimize bir hedef koyduk. Bu hedef önümüzdeki süreçte gerek yurt içi, gerekse yurt dışı pazarlarda daha belirgin bir Tarım Kredi Kooperatifi yapılanmasını gerçekleştirmek, sözleşmeli üretim modelini esas alarak üreticilerimize ihtiyacı olan tohum, gübre, ilaç ve tarımsal girdileri bu sözleşme kapsamında vermek, üretilen ürünü değerinde alarak bu ürünü yurt içi ve yurt dışı hazarlara ulaştırmaktır” dedi.

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Kurulu çerçevesinde “Türkiye’nin En Büyük Çiftçi Ailesi Tarım Kredi Kooperatifleri Külliye Buluşması”, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı. Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin bin 625 kooperatif, 230 şube, 13 şirket ve 8 bin 500 personeli ile Türkiye’de hizmet verdiğini söyleyen Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, yıllık yaklaşık 9 milyar lira kredi kullandıran Tarım Kredi Kooperatiflerinin bu tutarının yüzde 70’ini ayni kredi olarak kullandırdığını ve üreticilerin başta tohum, gübre, ilaç gibi ihtiyaçlarını tedarik ederek ortaklarına hizmet ettiğini belirtti. Piyasanın taleplerini karşılamak için üreticilerin ürünlerini değerlendirme çalışmaları da yaptıklarını kaydeden Poyraz, “2017 yılında yaklaşık 450 milyon liralık ürün alımı yapan kurumumuz 2018 yılında bu rakamı 800 milyonlar seviyesine çıkartmıştır. 2019 yılı hedefimizi ise yaklaşık 1,5 milyar lira olarak belirledik. Gıda temininde 2018 yılında yaptığımız protokollerle TSK’nın ana tedarikçisi, yaklaşık 650 bin üniversite öğrencisinin kaldığı Kredi Yurtlar Kurumunun tek tedarikçisidir. Makarna Sanayicileri Derneği ile yaptığımız anlaşma çerçevesinde bu yıldan itibaren yaklaşık 3 milyon ton makarnalık buğdayı çiftçilerimizden alıp sanayicimize teslim edeceğiz. 2020 yılından itibaren de sanayicimizin ihtiyacı olan bu ürünlerin tohum, ilaç ve gübrelerini üreticimize vererek sözleşmeli üretim modeli ile alım garantili olarak ürettireceğiz. Aynı şekilde bu yıl Meyve Suyu Sanayicileri Derneği ile yaptığımız protokol çerçevesinde vişne, kiraz, şeftali ve kayısı ürünlerinden 200 bin ton ürünü üreticimizden alarak sanayicimize teslim edeceğiz” diye konuştu.

“Belli illerde sınırlı sayıda kooperatif marketler açmayı da planlamaktayız”

Vatandaşların hakkını korumak için başlatılan, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Maliye Hazine Bakanlığı koordinatörlüğünde yürütülen tanzim satış uygulamasında Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin üreticilerden doğrudan aldığı yaklaşık 10 bin sebze ve meyveyi muhatap belediyelere teslim ettiğini ve etmeye devam edeceğini söyleyen Poyraz, “Bugün Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ürünleri 6 bin noktadaki ulusal marketlerde vatandaşlarımızın hizmetindedir. Önümüzdeki dönem aracılık sisteminin oluşturduğu eksiklikleri bertaraf etmek için belli illerde sınırlı sayıda kooperatif marketler açmayı da planlamaktayız. Üreticilerimizin maliyetlerini düşürme ve ürünlerini değerlendirme anlamında Tarım Kredi Kooperatifleri özellikle katılım fonlarının tarım ve gıda sektörüne yönelimi noktasında çalışmaları başlatmış, her geçen gün farklı katılım bankaları ile yaptığı örnek projelerle sistemin faizsiz sisteme yönelmesi yönünde bir seferberlik başlatmıştır. Aynı zamanda sigortacılık faaliyetlerinde de öncü rol oynayan Tarım Kredi Kooperatifleri, sahip olduğu Bereket Sigorta ve Bereket Emeklilik iştirakleriyle faizsiz sigortacılık uygulamalarını yaygınlaştırma gayreti içindedir” şeklinde konuştu.