"Türkiye'nin En Büyük Çiftçi Ailesi Milletin Evinde" Programı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yakın gelecekte çiftçinin kazancını daha da artıracak icraatları hayata geçireceklerini belirterek, "2019 yılı çiftçimiz, üreticimiz, köylümüz açısından çok daha bereketli bir yıl olacaktır." dedi.

Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye'nin En Büyük Çiftçi Ailesi Milletin Evinde" programında yaptığı konuşmada, örgütlü toplum olma bilinciyle iş birliği ve dayanışma içinde, her fırsatta bütün paydaşlarla bir araya geldiklerini söyledi.

Bakanlık tarafından yürütülen çalışmalara değinen Pakdemirli, "Sorumlu ve sorunları yerinde çözen bir anlayışla el ele, gönül gönüle, gece gündüz demeden, hep birlikte çalışıyoruz. Tarım ve gıda, geçmiş, bugün veya gelecek meselesi değil, yaşam meselesidir. Sağlıklı beslenme, temel insani bir haktır. Bu bilinçle insanlığa hizmet aşkıyla hep birlikte mücadelemize devam ediyoruz." diye konuştu.

Pakdemirli, her sektörde olduğu gibi tarımda da uluslararası rekabetin giderek arttığına dikkati çekerek, çiftçilerin birlikte hareket etmelerinin artık bir tercih meselesi değil, bir gereklilik, hatta bir zorunluluk olduğunu dile getirdi.