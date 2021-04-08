Türkiye’nin en büyük Covid-19 dalgası: Veriler her gün rekor kıran vaka sayılarıyla ilgili ne söylüyor?

Türkiye'de 7 Nisan'da açıklanan verilere göre, günlük Covid-19 vaka sayısı ve can kaybı rekor seviyeye ulaştı.

7 Nisan'da günlük vaka sayısı 54 bin 740, can kaybı da 276 oldu. Böylece Türkiye'de ilk Covid-19 vakasının görüldüğü Mart 2020'den bu yana toplam sayı 3,6 milyonun üzerine çıkarken, can kaybı da 33 bin seviyesine yaklaştı.

BBC Türkçe'nin Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarından derlediği veriler, vaka sayılarının Şubat ayıyla birlikte yükselmeye başladığı ve Mart ayı başıyla birlikte de hızlı bir yükseliş eğilimine girdiğini gösteriyor.

Mart ayı başıyla birlikte iktidar "kademeli normalleşme" ve yerinde karar adını verdiği, kısıtlamaların bölgesel olarak, kademeli bir şekilde kaldırılmaya başlandığı bir döneme girdi.

Ayrıca yine Mart ayı, Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin çok sayıda kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği kurultayları ile Türkiye'nin farklı yerlerinde yine binlerce kişinin katıldığı Nevruz kutlamaları gibi toplu etkinliklerin gerçekleştirildiği bir döneme işaret ediyor.