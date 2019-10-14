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Türkiye’nin en büyük doktor kulübünden "Barış Pınarı Harekatı"na destek, TTB’ye eleştiri

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 10:24 | Son Güncelleme

Türkiye’nin en büyük doktor kulübü olan Türkiye Cumhuriyeti Doktorları Kulübü, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bildiri yayımladı.

Türkiye’nin en büyük doktor kulübünden "Barış Pınarı Harekatı"na destek, TTB’ye eleştiri

Türkiye’nin en büyük doktor kulübü olan Türkiye Cumhuriyeti Doktorları Kulübü, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bildiri yayımladı. Yayımlanan bildiride, "Barış Pınarı Harekatı savaş değil, barış operasyonudur. İşgal değil, terörü engelleme ve bölge insanını kurtarma harekatıdır. TTB yönetiminin, farklı amaçlarla yaptığı açıklamalar, camiamızı bağlamamaktadır” denildi.
54 bin 500 doktorun bulunduğu Türkiye’nin en büyük doktor kulübü olan Türkiye Cumhuriyeti Doktorları (Doc’s Club Dr ve Dt Deontoloji) Kulübü Barış Pınarı Harekatı’yla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, “Barış Pınarı Harekatı savaş değil, iç ve dış güvenliğimizi tehdit eden terör örgütlerine yönelik sınır ötesi bir operasyondur. Barış Pınarı Harekatı’nın amacı bölgeye barış, huzur ve sükunet getirmektir. Savaş, asgari 2 devlet arasında olan silahlı mücadeleyi tanımlar. Barış Pınarı Operasyonu ise PKK, PYD, DEAŞ, IŞID terör örgütlerine karşı Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin meşru müdahalesidir. Operasyon Suriye’nin devlet kontrolündeki bölgelerine değil emperyalist ülkelerin desteklediği terör örgütlerinin işgal ettiği topraklara yapılmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, yapmış olduğu operasyonlarda, her daim sivil hassasiyeti gözetmiştir. Barış Pınarı Operasyonu, savaş değil, barış operasyonudur. İşgal değil, terörü engelleme ve bölge insanını kurtarma harekatıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Kürtlerle sorunu yoktur. Türkler ve Kürtler olarak kardeşçe yaşamaktayız ve her daim kardeş olmaya devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

"Türk Tabipler Birliği(TTB) yönetiminin yaptığı açıklamalar camiamızı bağlamamaktadır"
Türk Tabipler Birliği yönetiminin, farklı amaçlarla yaptığı açıklamaları, Türk Cumhuriyeti Doktorları Kulübünü bağlamadığı belirtilen açıklamada şu görüşlere yer verildi:
"1974 yılında Türkiye yine bir barış harekatı yapmış ve Kıbrıs’ta katledilen Türkleri kurtarmıştır. Barış Pınarı Harekatı da yine bölgedeki, Türkmen, Arap, Kürt kardeşlerimizi kurtarma amacıyla yapılmaktadır. PKK, PYD’ye hayat suyu vermek amacıyla yapılan, kavram suistimalleri, ajitasyonlar camiamızca samimi bulunmamaktadır. TTB yönetiminin, farklı amaçlarla yaptığı açıklamalar, camiamızı bağlamamaktadır. Biz Türkiye Cumhuriyeti Doktorları Kulübü olarak, 54 binden fazla vatanını seven ve bu uğurda gece gündüz çalışan hekimleriz. İlk kurşunun atılmasının akabinde, farklı siyasi düşünceler ve harekatın gerekliliği konusunda yapılan tartışmalar bizler için bitmiştir. Operasyonun başladığı an itibarıyla kahraman ordumuza ve devletimize desteğimiz tamdır. Dualarımız, muzaffer olacağına emin olduğumuz ordumuzun bu operasyonu en az kayıpla tamamlaması içindir. Tüm halkımızı, tüm siyasi partileri, tüm sivil toplum kuruluşlarını, bu operasyonda tek yürek olmaya davet ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde ve izinde, ilelebet var olacaktır."

Türkiye’nin en büyük doktor kulübünden

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